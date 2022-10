Ana María Aldón desvela cuánto dinero tiene tras su divorcio

Ana María Aldón ya se ha cansado de todos los rumores que se han generado alrededor de su matrimonio y no ha tenido ningún problema en hablar públicamente del dinero con el que va a contar cuando se divorcie de Ortega Cano.

Después de meses de idas y venidas, todo apunta a que estos dos personajes de la prensa social de nuestro país están a un paso de separar sus vidas para siempre. Y es que, tras su regreso a la pequeña pantalla, la diseñadora ha asegurado que ya no siente lo mismo por el padre de su hijo.

| Telecinco

Según ha contado la propia Ana María Aldón en más de una ocasión, durante todos los años que ha durado su matrimonio, el diestro ha permitido ciertos comportamientos por parte de su familia que ella no considera normales.

Además, y como todo el mundo sabe, la relación de la exsuperviviente y Gloria Camila no ha sido precisamente buena.

Ahora, ambos han confirmado que ya se han puesto en manos de sus abogados para resolver el tema de su separación de la mejor forma posible. "Estamos en ello, pero por supuesto que va a ser un divorcio tranquilo, eso no hay ni que decirlo", ha asegurado el todavía marido de Ana María Aldón.

"Todavía es pronto para decirte a qué acuerdos vamos a llegar porque los abogados siguen trabajando en ello. Estamos bien y el niño también está bien, y eso es de lo que se trata".

Tras estas palabras, son muchos los que han señalado que Ana María Aldón podría beneficiarse de este acuerdo. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de hacer pública una íntima confesión en relación con sus cuentas bancarias.

Ana María Aldón cuenta todos los detalles de su economía

Cansada de los rumores, Ana Maria Aldón ha dado un golpe encima de la mesa y ha confesado cuál es la situación económica real de su matrimonio. Este sábado, 29 de octubre, la tertuliana acudió al plató de Fiesta para aclarar todas las dudas que se han generado en torno a este tema.

Y es que, a pesar de todo lo que se ha comentado en los últimos días, la televisiva quiso dejar muy claro que siempre han tenido sus cuentas individuales. "Ni yo sé lo que tiene él, ni él sabe lo que tengo yo. Siempre lo he dicho".

| La Noticia Digital

"Cuando me han preguntado por las cuentas, siempre he dicho que cada uno tiene las suyas", reiteraba Ana María Aldón, con la única intención de zanjar este tema de una vez por todas.

En cuando a su inminente divorcio, la colaboradora de Telecinco aseguró que, "a pesar de todo lo que dicen, yo estoy haciendo los deberes".

"Yo sé lo que estoy haciendo y cómo lo estamos haciendo y por el bien de quién lo estamos haciendo, lo demás son especulaciones, yo no me arrepiento de cómo estamos haciendo las cosas".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Ana María Aldón, a un paso de abandonar su casa

Además, Ana María Aldón ha querido aclarar otro de los rumores que han surgido en los últimos días. Y es que, todo apunta a que su salida de la casa de Ortega Cano está más cerca de lo que parece.

"Lejos de lo que mucha gente piensa, que yo debía coger las maletas y largarme, tengo muy claro que los tiempos que me estoy dando son los que me tengo que dar".

| Telecinco

"Que no se preocupen, que no voy a tardar seis meses como dicen, aunque yo mientras el niño lleve bien la situación no tengo por qué irme corriendo de allí", aseguró en directo.

Y, aunque Ana María Aldón sabe que lo más fácil es ir a una inmobiliaria y elegir un piso, lo más importante para ella es la estabilidad de su hijo. Por eso, y como no ha hablado de "plazo ni fechas" con Ortega Cano, prefiere no precipitarse.

"Mi casa de Sanlúcar es lo que a mí me gusta, pero aquí, en Madrid, no puedo comprarme algo así. Lo que sí os puedo decir es que seguro va a estar a unos 20 o 25 kilómetros de la casa del padre de mi hijo".