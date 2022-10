Ana María Aldón destapa la salud de Ortega Cano y lo que quiere de su herencia

Ana María Aldón confesó este fin de semana que ella y su marido, Ortega Cano, van a separarse. Es más, el lunes se sentó en el plató de Sálvame para conceder una entrevista en la que dio más datos, aunque fue bastante cauta. Sin embargo, en la publicidad del programa se explayó y fue pillada hablando de asuntos que en público no quiere abordar.

Fue grabada comentando tanto la salud del torero como el comportamiento de la familia de él con ella.

Ana María Aldón, 'cazada'

La diseñadora gaditana quiere mantener la cordialidad en todo momento con su todavía esposo. Por este motivo, en la entrevista que le hizo Jorge Javier Vázquez, llegó incluso a sacar la cara por aquel. Así, cuando el presentador le dijo que el diestro era un cobarde, ella fue muy tajante: “No faltes al respeto delante de mí al padre de mi hijo”.

De igual modo, fue bastante prudente al hablar sobre su familia política, que tanto ha contribuido al malestar dentro del matrimonio.

No obstante, durante la publicidad, y cuando pensaba que no la estaban grabando, Ana María fue mucho más contundente. Por ejemplo, reconoció que con el divorcio empezaba una nueva vida para ella. Lo hizo diciendo: “Ahora tengo que hacer muchas cosas, entre ellas, seguir cuidándome”.

“Yo estoy bien, aunque lo he pasado muy mal durante el verano. A veces tengo mis bachecillos, pero estoy fuerte y me estoy cuidando”.

En este punto, sobre la difícil situación que atraviesan, afirmó que José y ella la afrontan de diferente forma. Lo hizo diciendo: “Él tiene mucha vitalidad y yo me quedo reventada”.

Ana María Aldón muestra su faceta más 'guerrillera'

La madre de Gema Aldón siempre que ha aparecido en televisión se ha mostrado como una mujer serena y que no pierde las formas. Pero en la publicidad de su intervención en Sálvame se la vio absolutamente desatada hablando de la familia de Ortega. Familia que quiere que su hermano se divorcie cuanto antes para evitar que si le pasa algo a él, ella quede como viuda.

En este sentido espetó: “A ver cuándo la familia lo dice y lo dice a la cara y públicamente porque es muy feo. Mi marido tiene 68 años y está bien de salud. Es que parece que él tiene una enfermedad terminal y se va a morir mañana, coño”.

“¿Eso es de verdad lo que le preocupa a su entorno? ¿Te preocupa que si a tu hermano le pasa algo yo me quede viuda? No te preocupes, no quiero nada. Dejadme en paz, con eso es suficiente”.

Asimismo, fue muy contundente refiriéndose al clan Ortega y, en especial, a las críticas que ha recibido del mismo. Dijo: “Yo sé como me he portado con la gente y como he tratado a la gente. Estoy tranquila”.

Kiko Jiménez le contó que se burlaban de ella por muchas cosas, entre ellas porque lucía sombreros. Y ante esto respondió: “Siempre me han gustado, ¿no me los puedo poner porque a ti no te gustan?”.

Todas estas declaraciones fuera de cámaras han sorprendido a la audiencia, como también lo han hecho las referentes a su línea de ropa, que es su gran sueño. En este sentido, afirmó: “Está todo parado, lo mismo no hago nada. Hay que rentabilizar, ver qué es más rentable, porque hacer la tonta tampoco”.