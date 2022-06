Ana María Aldón descubre qué pasó entre Ortega Cano y María Teresa Campos

Ana María Aldón no da crédito a lo que acaba de publicar una de las revistas más importantes de nuestro país. Y es que, todo apunta a que Ortega Cano hizo algo en el pasado de lo que, a día de hoy, no se puede sentir muy orgulloso.

Durante todos estos años en los que la diseñadora ha estado al lado de su marido ha tenido que escuchar varios rumores acerca de las supuestas infidelidades del diestro.

Y aunque, hasta ahora, solo han sido rumores, la confesión de una de las presentadoras más famosas de nuestro país ha podido dejar al descubierto la parte más oscura del marido de Ana María Aldón.

Este mismo miércoles, la revista Diez Minutos ha tenido la oportunidad de publicar una de las entrevistas más esperadas del momento.

Después de varios meses alejada de los platós de televisión, Kiko Hernández ha conseguido que María Teresa Campos se abra como nunca y desvele algunos de sus secretos mejor guardados.

Ahora, y gracias a esta exclusiva, por fin hemos sabido lo que pasó hace unos años entre esta mítica presentadora de televisión y el actual marido de Ana María Aldón.

Ana María Aldón se queda sin palabras

Ana María Aldón no puede creerse todo lo que acaba de contar María Teresa Campos en su entrevista para esta conocida cabecera del corazón.

La matriarca de las Campos no ha tenido ningún problema en hablar de lo que sucedió hace unos años durante uno de los eventos más importantes para Rocío Jurado y Ortega Cano.

Y es que, después de contar cómo fueron sus primeros años en la capital española y de reconocer que se fumó "un porro con Sabina cuando le entrevisté en la radio", la comunicadora ha hecho públicos algunos de los capítulos más desconocidos de su vida.

Pero, sin duda, lo que más ha llamado la atención ha sido cuando ha hablado de su relación de amistad con 'la más grande' y el torero. María Teresa ha asegurado que, durante la comunión de sus dos hijos, el actual marido de Ana María Aldón se le insinuó.

"Un día estaban celebrando la comunión del niño y la niña que habían adoptado [Gloria Camila y José Fernando]. Tocaron una música y Ortega me sacó a bailar porque Rocío estaba atendiendo a la gente", ha comenzado explicando la periodista.

Según ha contado la propia entrevistada, en ese momento, el diestro le confesó que se sentía atraído por ella. "Me puse a bailar y me dice Ortega: '¿Tú sabes una cosa? Que me estás poniendo, y a mí no me ponen más que las mujeres que son muy mujeres'".

Ana María Aldón se entera de cómo va la relación

Ana María Aldón siempre ha creído que hay muy buena relación entre el clan Campos y Rocío Carrasco. Y es que, durante muchos años, esta famosa familia no se lo ha pensado dos veces a la hora de defenderla con uñas y dientes por todos los platós de televisión.

A tal punto llegaba su amistad que la hija de 'la más grande' considera a María Teresa Campos y a sus hijas parte de su familia. De hecho, estas mujeres han estado presentes en los momentos más importantes de la vida de Carrasco.

Pero ahora, parece que se ha producido un distanciamiento entre ellas. Y es que, tras todos los rumores que se han generado después de la boda de José María y Paola, Ana María Aldón ha podido saber en qué punto se encuentra esta famosa relación.

Durante su entrevista para Diez Minutos, María Teresa Campos ha asegurado que "últimamente, Rocío Carrasco y yo estamos menos unidas, pero antes los fines de semana estaban en casa".