Ana María Aldón confirma las peores sospechas sobre su nuevo embarazo

No cabe duda de que Ana María Aldón se encuentra al límite. Y es que, desde hace un tiempo, su matrimonio con Ortega Cano peligra hasta el punto de que podría terminar en un polémico divorcio. Sin embargo, a ambos, esta crisis matrimonial les está saliendo rentable porque la diseñadora no para de dar exclusivas o intervenir en televisión para crear más incertidumbre sobre el tema.

De modo que la todavía pareja está constantemente confundiendo a los medios sobre si se va a llevar a cabo una separación o si, por el contrario, se darán una nueva oportunidad. Lo cierto es que en todo este tiempo se ha sabido la versión de Ana María Aldón, mientras que la de su marido se ha conocido vía rumores o terceras personas. No obstante, justamente, en el día de ayer, 10 de octubre, por fin se descubrió cómo está atravesando este duro momento el otro protagonista de esta historia: José Ortega Cano.

Desde luego, la entrevista que concedió el padre de Gloria Camila para El programa de Ana Rosa no pasó ni desapercibida para los medios ni para la mismísima Ana María Aldón.

Ortega Cano a Ana María Aldón: "mi semen todavía es de fuerza"

Sin duda alguna, Ana Rosa Quintana ha vuelto a su querido espacio matutino por la puerta grande. Y es que tras aproximadamente 11 meses alejada de la pequeña pantalla, la periodista ha regresado con más fuerza que nunca a presentar su formato. Lo hizo entrevistando a dos personajes públicos que últimamente han dado mucho de que hablar.

El primero fue Alberto Nuñez Feijóo, líder del PP, que fue entrevistado para la sección de actualidad. Y el segundo fue el mismísimo marido de Ana María Aldón, cuyo turno le tocó en el llamado 'Club social' del programa.

Asimismo, la presentadora conseguía lo inimaginable: acceder a que Ortega Cano contara su versión públicamente sobre su crisis matrimonial. Fue allí donde el padre de José Fernando aceptó ofrecer declaraciones al formato y obviar las otras interesantes ofertas que ha recibido a lo largo de estos meses.

Desde luego, al espacio matutino le interesaba poder hablar con el marido de Ana María Aldón, ya que se convertiría inmediatamente en, sin duda, una de las entrevistas del año. Y vaya que ha sido así porque las declaraciones que ha ofrecido el extorero no han dejado indiferente a nadie.

"Creo que mi mujer ya no me quiere, pero yo a ella sí. Sigo totalmente enamorado de ella", empezaba diciendo. "A mí me gustaría que siguiéramos juntos porque no me encuentro bien si no es así. Que sigamos juntos depende de los dos, de que nos demos un beso y un abrazo", explicaba.

El viudo de 'La más grande' resumió que solo quería en su relación con la gaditana paz, cariño y amor, unas palabras que significaron mucho para la madrileña. "Has dicho que quieres paz, cariño, amor... dile algo a tu mujer, ¿no?", le pedía. Acto seguido, el marido de Ana María Aldón le profesaba un "te quiero", no obstante, no conforme con ello, quiso hacerle una petición a la diseñadora delante de toda España.

"Ana María, te prometo una cosa, mi semen todavía es de fuerza, ¡vamos a por la niña!", pedía ante la sorpresa de todos los presentes. "Te mando todo mi cariño, te amo, vamos a juntarnos y querernos", zanjaba.

Sin duda alguna, esta frase no ha tardado en ser comentada en redes sociales, donde miles de usuarios criticaron con dureza a Ortega Cano. Pero, tras estas palabras, la pregunta que es inevitable no plantearnos es la siguiente: ¿qué pensará Ana María Aldón al respecto?

La reacción de Ana María Aldón a la entrevista de su marido

Según 20minutos, la propia Ana María Aldón escuchó estas polémicas declaraciones y su sorprendente reacción fue grabada por el programa Fiesta. "Me cuentan que ha habido llanto desconsolado, rabia, indignación y lágrimas de pena. Lo nunca visto", decían fuentes cercanas a la exsuperviviente.

"Dicen que hará historia. Las confesiones de Ortega se afanan en describirlas como un despropósito y una falta de consideración. Ana María no tiene intención de volver atrás y parece decidida a empezar una vida sin el padre de su hijo", proseguían.

"Da pequeños pasos porque aunque parezca muy segura, es una mujer frágil que tampoco pretende hacer más daño del necesario en una ruptura", zanjaban.

