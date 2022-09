Ana María Aldón deja de esconder el otro nombre del auténtico padre de su hijo pequeño

Desde luego, el escándalo sobre la relación de Ana María Aldón y Ortega Cano sigue su curso. Y es que, conforme van transcurriendo los días, cada vez más van surgiendo nuevos rumores en torno al matrimonio.

No solo no ayudan en absoluto sus respectivas intervenciones en plató a esclarecer esta polémica situación, sino tampoco los testimonios de otros personajes públicos.

En esta ocasión, la segunda docuserie de Rocío Carrasco, En el nombre de Rocío, está provocando que el marido de la diseñadora esté, aún más, en el ojo del huracán. No es de extrañar la verdad porque conforme se van emitiendo episodios, el conflicto familiar y el escándalo mediático crecen considerablemente.

Ahora, en la última entrega del documental de Rociíto, Ana María Aldón ha descubierto una faceta desconocida de su marido y que acaba de salir a la luz.

La fama de "agarrado" de Ortega Cano

No cabe duda de que este año ha sido especialmente duro para Ana María Aldón. Su crisis matrimonial con el diestro acapara cada vez más titulares y tiene pinta de que esta situación no se solucionará, al menos por el momento.

Por parte del extorero, lo cierto es que Ana María Aldón es consciente de todo lo que tiene que lidiar su todavía marido día tras día. Y es que, además de estar en el foco de atención de la prensa, el diestro también recibe el acoso diario debido a la docuserie de la que fue su hijastra.

En la última entrega del documental, Rociíto ha confirmado lo que era un secreto a voces. Según la hija de 'La más grande' la famosa tacañería que precede al marido de Ana María Aldón sería verídica porque se negó a pagar el tratamiento de 'La Jurado' en Houston.

"No se portó bien con mi madre", empezaba diciendo la mujer de Fidel Albiac. "Él nunca tenía dinero, ni pagaba", explicaba contundente.

Asimismo, en los últimos y delicados momentos de la tonadillera, su avaricia provocó que se produjera una tensa situación. "Siempre ha sido muy 'agarrao', es una descripción pura y dura. Él siempre ha sido un hombre muy poco desprendido y muy agarrado", aseguraba. Estas palabras se suman a las que un día pronunció una Rosa Benito en el Deluxe.

Lo cierto es que, tal y como ella asegura, en un principio, esa actitud del diestro fue tomada en gracia y sin importancia. De hecho, tanto fue así que incluso parte de la familia de la artista decidió ponerle un apodo.

Según la madre de Rocío Flores, la primera vez que escuchó el sobrenombre que le pusieron al marido de Ana María Aldón fue cuando tuvo una conversación con su tío Juan.

"Un día, en La Moraleja, estaba yo por allí pululando con mi tío Juan y salió que él (José Ortega Cano) había quedado con una persona. Le iba a dar un cheque porque él había comprado alguna cosa", empezaba relatando. "Esta persona llama al timbre y mi tío Juan le abre y me dice: 'Niña, avisa a Cecilia'.

"Y digo yo: '¿Cecilia?'. Y me dice: 'Cecilia, sí, Ortega'", proseguía. Es decir, el tío de Rociíto estaba haciendo alusión a la canción Un ramito de violetas de Cecilia.

Como bien dice la composición, "él, como Cecilia, siempre sin tarjeta".

Rociíto sobre el extorero: "no pagó nada"

Desde luego, aunque este dato del marido de Ana María Aldón no supuso un problema en su matrimonio con Rocío Jurado, sí lo fue para una gran parte de familiares.

"Mi madre no tenía problema de sacar la tarjeta. Y nunca le puso la cara colorada. A lo mejor si lo hubiera hecho se le habría quitado la costumbre", explicaba.

De este modo, la actitud de tacañería del extorero habría seguido hasta los últimos días de la cantante, ya que, al parecer, no se hizo cargo de los gastos en Houston. "Lo pagó ella todo, Ortega Cano no pagó nada", aseguraba tajantemente.

En cuanto a las especulaciones que apuntan a que 'La más grande' le habría ordenado a su entonces marido que no pagase nada, Rociíto tiene claro que no fue así. "Ella tenía clarinete que él no iba a pagar. No hacía falta que ella diera orden de nada, porque él no iba a pagar nada", zanjaba.

