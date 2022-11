Ana María Aldón cuenta quién es el padre de su nuevo hijo y se hace rica

Ana María Aldón quiere quedarse embarazada, pero no vivirá esta aventura al lado de José Ortega Cano. Él estaba dispuesto a hacer un esfuerzo porque la diseñadora siempre ha querido tener una niña, pero ya es demasiado tarde. El programa Fiesta ha puesto en contacto a Aldón con una clínica de fertilidad para resolver todas sus dudas.

Ana María Aldón ha tomado la decisión: va a ser madre soltera, a pesar de que no ha anunciado la fecha exacta. El padre de su nuevo hijo será un hombre completamente anónimo, así que se ahorrará muchos problemas a la hora de dar explicaciones. Está de celebración, pues nada más anunciar esta noticia le han ofrecido un contrato que le hará rica.

| Europa Press

Ana María va a participar en Mediafest Night Ever, un festival de música organizado por la productora La Fábrica de la Tele. Recordemos que Ortega Cano tiene una relación nefasta con la citada empresa, pero a ella le da igual lo que cuenten de él. Sabe que tiene que emprender una nueva vida y todos los ingresos son bien recibidos.

Ana María está buscando casa cerca del domicilio que compartía con Ortega Cano, pues no quiere que el niño que tuvieron cambie de barrio. Necesita mucho dinero para mantener el ritmo, así que ha aceptado la oferta que le ha hecho La Fábrica de la Tele. Será concursante de un programa que mezclará tres disciplinas: el humor, el cante y el transformismo.

Aldón compartirá espacio con una de sus grandes rivales televisivas: la periodista Lydia Lozano. La canaria no podía faltar en Mediafest Night Ever, así que ha aceptado sin pensárselo. Las redes están impacientes, todo el público de Telecinco quiere ver lo que son capaces de hacer.

Ana María Aldón sabe que empieza una nueva era

Ana María va a formar parte de un suceso histórico en Telecinco: la desaparición del Deluxe, el programa más rentable de la cadena. Los directivos se han dado cuenta de que tienen que hacer cambios, así que han introducido una novedad en la parrilla. El espacio capitaneado por Jorge Javier Vázquez pasará a emitirse los sábados, pero cuando haya terminado el programa que hay ahora.

| GTRES

Aldón conoce mejor que nadie cómo funciona la televisión y sabe que el anuncio de su embarazo ha revalorizado su marca. Desde que contó que no iba a conocer al padre de su hijo no hay periodista que no hable de ella y eso se paga. Eso sí, nadie conoce cuanto cobrará por colaborar en el nuevo programa que prepara Mediaset.

La andaluza se ha ganado el cariño de los espectadores porque ha demostrado ser una mujer luchadora. No se ha achantado y ha luchado hasta el final para ser libre y empezar una nueva vida. Para ella lo único importante es el bienestar de sus hijos, sobre todo de pequeño, del que tiene con Ortega Cano.

Ana María Aldón firmará pronto el documento

Ana María tiene muchos asuntos pendientes, su contrato con Mediafest Night Ever ya está firmado, pero ahora queda otro. Tiene que llegar a un acuerdo con José Ortega Cano para ver qué pasa con el divorcio. Según cuenta el tertuliano José Antonio Avilés, ha renunciado a una pensión compensatoria porque no quiere nada del torero.

Aldón ha dejado sin aliento a sus detractores, pues ha demostrado que se casó con Ortega Cano por amor. En ningún momento ha sacado rentabilidad de la relación, lo único que está haciendo ahora es trabajar. No usa el nombre del torero, ella ya tiene entidad propia y le llaman por ser quien es.