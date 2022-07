Ana María Aldón consigue pruebas que le dan la razón antes de firmar los papeles

Ana María Aldón ya no puede más. Después de todo el revuelo que se ha montado con su regreso a la vida pública, la diseñadora de moda ha visto todo lo que tenía que ver para dar el paso definitivo en su matrimonio.

Y es que, a pesar de que tanto ella como Ortega Cano han asegurado ante las cámaras de televisión que siguen junto y viviendo bajo el mismo techo, lo cierto es que los rumores de separación no dejan de crecer y mucho más después del último paso que ha dado el diestro.

Según contó Carmen Borrego, el todavía marido de Ana María Aldón ha tomado la dura decisión de cambiar parte de su testamento. "La última decisión de Ortega Cano es poner la casa conyugal a nombre de Gloria Camila".

Ahora, la excolaboradora de Viva la vida ha vuelto a ver al padre de su hijo perder los papeles durante su escapada a Costa Ballena.

El marido de Ana María Aldón pierde los papeles nuevamente

Ana María Aldón no se puede creer lo que acaba de ver en Sálvame. Y es que, Ortega Cano ha vuelto a cargar duramente contra las cámaras de Sálvame.

Este miércoles, 27 de julio, la supuesta crisis del matrimonio ha vuelto a ser uno de los temas principales del formato.

Después de salir a la luz que la exsuperviviente está buscando un piso propio y de todas las novedades acerca de su matrimonio, un equipo del programa se ha trasladado a Costa Ballena (Cádiz) para conocer la opinión de torero.

Pero, lo que nadie esperaba es que, una vez más, el marido de Ana María Aldón iba a perder la paciencia delante de las cámaras.

"Hemos tenido un encontronazo con él, más bien él con nosotros. Él es noticia, hemos hecho nuestro trabajo, que es preguntarle por la actualidad", ha comenzado explicando un trabajador de Sálvame, antes de enseñar la secuencia completa.

"Lo llamativo es que dependiendo de qué medio vengan las preguntas, el torero se comporta de una manera o de otra".

"Se ha vuelto loco, ha perdido los nervios, estaba completamente fuera de sí. En ningún momento le he provocado, me he limitado a hacerle una pregunta", ha aclarado el periodista.

Tras conocer la versión del reportero, este espacio de Telecinco ha emitido un vídeo en el que se puede ver al marido de Ana María Aldón totalmente fuera de sí. "¡Voy a llamar ahora mismo a la policía!".

"¿Qué queréis? ¿Qué me ponga violento? ¿Qué vaya a la cárcel? ¿Qué llame a la Policía? ¿Qué queréis, qué queréis? Qué me dejéis tranquilo", gritaba con todas sus fuerzas el maestro. "Llamo ahora mismo a la Policía, qué me dejéis tranquilo".

Esta no es la primera vez

Ana María Aldón sabe que esta no es la primera vez que su todavía marido pierde los papeles delante de las cámaras de Sálvame.

Hace unos días, y mientras los colaboradores del formato estaban comentando las últimas novedades sobre la relación de Ortega Cano con su mujer, una reportera del programa pidió paso.

Y es que, después años en la sombra, el torero había decidido romper su silencio. Lo que nadie se esperaba es que iba a cargar con tanta dureza contra la cadena y el propio magacín. "Sálvame son enemigos míos".

"Quiero decir que le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida, están a punto de conseguirlo. Llevan mucho tiempo conmigo, pero ya no tengo fuerzas. Ya estoy abatido de la forma tan cruel con la que me tratan".

"Yo no les he hecho nada, todo lo contrario. Les he hecho ganar mucho dinero, pero de la manera que me están tratando ya con mis años y con todo lo que he sufrido en mi vida, no puedo más", reprochó el marido de Ana María Aldón, a continuación.

Tras esta salida de tono, el maestro aseguró que su matrimonio está perfectamente. "Me llevo fantásticamente bien con mi mujer. Ella está en Andalucía, pero pronto estaremos juntos".

"Yo pido a España que sean justos conmigo. Estoy harto de que me traten de esta manera, porque ya no tengo fuerzas. Van a acabar conmigo, pero no lo conseguirán… Espero que no lo consigan".