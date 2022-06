Ana María Aldón confirma su separación y apuesta por Fernando, su nuevo hombre

Ana María Aldón ha desaparecido de Telecinco, ninguno de sus compañeros ha logrado contactar con ella y el público está muy preocupado. En Viva la Vida, aseguran que está en El Rocío, una aldea a la que suele escaparse siempre que tiene ocasión. Raquel Bollo ha hablado con Fernando Pinilla, el nuevo hombre de confianza de la colaboradora, y ha contado toda la verdad.

Ana María Aldón, a través de unas imágenes que ha emitido su programa, ha confirmado que se ha separado físicamente de su marido. José Ortega Cano se encuentra en Madrid y ella en Andalucía, aunque ha sido difícil dar con su paradero. En un primer momento, todo el mundo pensaba que estaba en Cádiz con su familia, pero Emma García ha desmentido esta noticia.

| Telecinco

Ana María se ha marchado con un grupo de amigos porque necesita distanciarse de la presión mediática. Raquel Bollo asegura que está en una fiesta de El Rocío, su información es buena porque es la única que ha logrado hablar con Fernando. El representante desmiente que la situación sea tan extrema como quieren dar a entender y asegura que todo tiene solución.

Ana María podría estar molesta con su otra agencia de representación, pues alguien de dentro ha hablado más de la cuenta con Carmen Borrego. Esta persona ha hecho saltar las alarmas y el conflicto ha ido en aumento, por eso, Fernando se ha visto obligado a dar explicaciones. Se ha convertido en su gran fuente de confianza, el único hombre de la profesión que no le traiciona.

Aldón siempre ha dejado claro que no tiene ningún problema con José Ortega Cano y que no está atravesando ninguna crisis matrimonial. Sin embargo, en Viva la Vida insinúan que se ha dado cuenta de que no quiere seguir con el torero y no sabe cómo contarlo. La situación es bastante delicada y, cada vez, hay más periodistas que hablan alto del divorcio.

Ana María Aldón está cansada de aguantar

Ana María, según el tertuliano José Antonio Avilés, está cansada de seguir soportando atrevimientos que no deberían producirse. Cree que Gloria Camila tiene más poder que ella y siente que nadie le da su sitio, por eso se ha marchado a Andalucía. Siguiendo su información, ha desconectado el teléfono porque todo ocurrió de repente y no quiere dar declaraciones.

| Europa Press

Aldón se ha separado de José Ortega Cano, pero de momento solo ha confirmado que la distancia entre ellos es física. Siempre que ha tenido ocasión ha dejado claro que en su matrimonio no había ninguna crisis, pues el torero le trata estupendamente. Sin embargo, hay agentes externos que están poniendo mucho empeño en dañar al matrimonio y podría haber llegado el momento final.

“Está con amigos muy íntimos, pero no en ambiente festivalero. Quizá lo que nos quiere contar no está preparada para contárnoslo. Al parecer, lleva mucho tiempo aguantando presión familiar y se ha marchado para desconectar”, ha explicado Emma García.

La colaboradora se ha ganado el cariño del público, pero supuestamente su círculo desconfía de ella. Cabe la posibilidad de que la familia de Ortega Cano no quiera que Aldón trabaje en televisión.

Ana María Aldón recibe una acusación inesperada

Ana María siempre ha disfrutado del apoyo de sus compañeros, pero Isabel Rábago ha puesto en peligro este reconocimiento. La periodista cree que Aldón podría estar preparando una exclusiva, de ahí que haya reaparecido de repente. Sin embargo, lo único que hay confirmado es que necesitaba salir de Madrid y separarse de los conflictos.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Fernando es uno de los representantes de la colaboradora y quizá sea el único a partir de lo que ha sucedido. El otro que tenía habló con Carmen Borrego y filtró su estado de ánimo, traición que podría ser definitiva. José Ortega Cano sigue separado de su mujer, pues él no ha viajado a El Rocío, pero quizá estén en contacto telefónico.