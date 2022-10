Ana María Aldón confirma que el padre de su hijo ha vuelto y quiere traicionarla

Ana María Aldón está muy sorprendida: José Ortega Cano ha vuelto a primera línea gracias a Ana Rosa Quintana. Concederá una sincera entrevista para dejar claro que no quiere formar parte del mundo del corazón, solo pretende contar la verdad. Está cansado de escuchar mentiras y su intención es empezar una nueva vida alejado de la polémica.

Ana María Aldón sabe que el paso que ha dado el padre de su hijo es peligroso, puede volverse en su contra en cualquier momento. Hay quien dice que el torero le ha traicionado en más de una ocasión y podríamos estar delante de la venganza final. Supuestamente, según El Programa de AR, el abogado de Ortega ha iniciado los trámites del divorcio.

| EP

Ana María sigue compartiendo techo con el diestro, a pesar de que hacen vidas completamente opuestas. La diseñadora se ha convertido en una estrella y podría vivir en otro domicilio, pero está haciendo un esfuerzo por su hijo. El pequeño no se merece experimentar ningún cambio, por eso sus padres siguen manteniendo una relación cordial

Ana María tiene mucha experiencia en los medios y sabe que se avecina tormenta, pues ya hay muchos periodistas al lado de Ortega. El colaborador Pepe del Real ha conseguido que visite el plató de El Programa de AR, pero no ha dado más datos. Lo que sí ha prometido es que va a hablar más claro que nunca, no tiene intención de ocultar ningún tema.

“Hay que esperar, vamos a verle y él va a hablar de todo: de su familia, de Gloria Camila, de Ana María y del museo. Tiene mucha plancha y viene solo, es autosuficiente y vendrá acompañado de Aniceto, que es la persona que siempre le acompaña. Viene por el cariño que le tiene a Ana porque él quiere estar al margen de todo lo demás”, explica Pepe del Real.

Ana María Aldón ha encontrado un buen trabajo

Ana María sabe que la entrevista de Ortega Cano aumenta su interés televisivo, pero lo cierto es que no le hace falta. Ha encontrado un puesto de trabajo como colaboradora de Fiesta, el programa que presenta Emma García los sábados y domingos. Tiene peso suficiente para generar su propio contenido, así que no necesita que el padre de su niño hable.

| Telecinco

Aldón ha atravesado una etapa muy complicada, incluso se ha tenido que poner en manos de especialistas. Según ha contado, no tenía fuerzas para seguir adelante y su hija Gema le recomendó que pidiera ayuda profesional. La joven estuvo pendiente de ella en todo momento, le hacía la comida y le ayudaba a resolver sus conflictos cotidianos.

José Ortega Cano se ha armado de valor y ha pensado que lo mejor para su carrera es hablar con Ana Rosa Quintana. Está dispuesto a zanjar las polémicas que rodean su persona y después de esta intervención pretende desaparecer del foco. Ha hecho una excepción porque siente un gran cariño hacia la presentadora y necesita tener un gesto con ella.

Ana María Aldón exige respeto

Ana María se ha dado cuenta de que sus problemas tienen una solución muy sencilla: solamente tiene que plantarse y exigir respeto. Ha estado muchos años en silencio, pero ha llegado la hora de la verdad y quiere que el público lo descubra todo. Ella no le ha hecho nada a la familia de Ortega Cano, pero sí se ha sentido agraviada por el clan.

Aldón, haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, dará explicaciones en su programa, pero no cruzará ciertas líneas rojas. Entiende que el torero tiene el mismo derecho a hablar que ella, aunque eso no quita que pueda sentirse traicionada. Lo único que le ha pedido es que le dé su sitio, sabe que no es Rocío Jurado, pero se merece el mismo respeto.