Ana María Aldón confirma que falta poco y que ya está preparada para hacerlo

Conforme transcurre el tiempo, el matrimonio entre Ana María Aldón y Ortega Cano va de mal a peor. En lo que llevamos de año, ambos han estado día sí y día también en boca de todos los medios. Y es que interesaba cómo iba a acabar toda esta historia: ¿en reconciliación o en divorcio?

Aunque ambos han intentado de todas las formas posibles poner remedio a su gran crisis, lo cierto es que parece que cada vez más empeora la situación entre ellos dos. Tampoco ha ayudado la famosa intervención del extorero en El programa de Ana Rosa en su matrimonio, por la especie de declaración de "amor" que le hizo a su todavía mujer. "Mi semen es de fuerza", era el mensaje en cuestión.

Y qué decir del testimonio de Patricia Donoso, quien aseguró haber tenido una aventura con el exdiestro cuando la misma Ana María Aldón estaba embarazada. Tras todas estas polémicas, todo parece indicar que, finalmente, la pareja ha tomado una decisión respecto a su matrimonio.

| Europa Press

Ana María Aldón podría ya haber empezado los trámites para divorciarse de su marido

Desde hace un tiempo ya se sabe que Ana María Aldón considera que su matrimonio con José Ortega Cano está más que roto, algo que él no quiere asimilar todavía. Tal y como él confesó en el espacio matutino presentado por la 'Reina de las mañanas', todavía sigue enamorado de la diseñadora, por lo que tiene esperanzas en salvar su matrimonio.

No obstante, tras meses llenos de incertidumbre, por fin, todo apunta a que ambos ya han tomado una clara decisión. Según Sandra Aladro para El programa de Ana Rosa, Ana María Aldón y el viudo de 'La más grande' han tenido una conversación muy importante en la que habrían decidido que lo mejor es separarse.

De manera que el todavía matrimonio estaría empezando con los trámites de divorcio. "Después de la entrevista hay cierto cambio de actitud. Ortega Cano entiende que tiene que afrontar la situación tal y como es", empezaba diciendo.

"Y puedo confirmar que hace muy pocos días el matrimonio se ha sentado por fin a hablar de la separación. Han puesto sobre la mesa los posibles escenarios y los términos que cada uno quiere para llegar a formalizarla...". "Es cuestión de tiempo que se pongan de acuerdo o que no se pongan, pero ya le han puesto nombre", revelaba.

Respecto a si habrían llegado buen término o no, según la periodista, pese a las diferencias del todavía matrimonio, esto no significa que se vayan a separar en malas condiciones. "Han sido muy pocos días y hasta donde puedo yo mojarme, creo que no va a haber grandes problemas", explicaba.

Además, es preciso recordar que para ellos dos su máxima prioridad es el hijo que tienen en común, José María. Por lo que querrían mantener una relación cordial por el bien del pequeño.

Desde luego, esta información sale a la luz justamente cuando se ha visto salir al todavía marido de Ana María Aldón junto a su hija Gloria Camila de un centro psicológico. A él se lo podía con un semblante muy serio y sin ánimo. Mientras que la gaditana ha reaparecido públicamente sin su alianza de casada.

| EuropaPress

Preocupación extrema por el estado de salud del marido de Ana María Aldón

No cabe la menor duda de que el estado de salud del todavía marido de Ana María Aldón es preocupante. Y es que el extorero no estaría pasando por su mejor momento. No solo tiene que hacer frente al acoso de los medios, que insisten en descubrir los próximos pasos que dará la pareja, sino también a su crisis con la diseñadora.

Por otro lado, la emisión del documental de la que fue su hijastra, En el nombre de Rocío, tampoco lo está ayudando. De momento, todo parece indicar que ni Ana María Aldón ni el extorero van a hablar públicamente. Lo que podría significar que quizás estarán preparando dar esta noticia a través de una exclusiva.

