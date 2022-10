Ana María Aldón confirma el embarazo y el llanto prueba que el padre lo ha hecho mal

Ana María Aldón ha respondido a los rumores de divorcio en Fiesta, espacio en el que ejerce de colaboradora habitual. Paloma García-Pelayo asegura que su esposo se ha puesto en contacto con un abogado para formalizar la separación cuanto antes. “Le doy toda la veracidad del mundo, hay una abogada que no es su abogado de confianza y estoy segura de que eso es así”.

Ana María Aldón ha explicado que tuvo una conversación con el torero, pero cree que él no fue valiente porque se lo negó todo. Sin embargo, cada vez son más los periodistas que hablan de la vida privada del torero y muchos tienen un mal concepto. Ciertos rostros televisivos le han puesto en una situación delicada, su exyerno Kiko Jiménez entre otros.

Ana María ha confirmado que Gloria Camila se quedó embarazada de Kiko hace unos años, pero desafortunadamente perdió el bebé. La colombiana atravesó un bache muy duro y no paró de llorar en varias semanas porque Jiménez no se portó bien. El padre del niño supuestamente tuvo un comportamiento irregular y Gloria no se lo perdonará.

Ana María sabe mejor que nadie lo complicado que es formar parte de la familia de José Ortega Cano y Kiko Jiménez sufrió lo mismo. La diferencia es que él sí tuvo gestos que no eran compatibles con la estabilidad familiar ni con la sinceridad. Gloria Camila ha recordado que la máquina de la verdad del Deluxe destapó que su exnovio era un interesado.

Aldón ha mantenido las distancias con el tertuliano de Sálvame, sabe que no se portó bien durante el breve embarazo de su hijastra. No se esforzó en arreglar su error porque se dio cuenta de que estaba saliendo con un rostro bastante poderoso. Ha ganado mucho dinero en televisión gracias a la colombiana y actualmente sigue generando contenido sobre ella.

Ana María Aldón conoce el secreto de la relación

Ana María sabe que la relación entre Kiko y Gloria duró cuatro años, pero es consciente de que tuvieron muchos problemas. “Me fui a vivir con él a los siete meses de estar juntos y me dejó a la semana después de hacer cuatro años. Creo que ese era su objetivo: hacer cuatro años y ya”, explica la colombiana en Pesadilla en el Paraíso.

Aldón ha visto llorar a la hija de su marido en varias ocasiones, pero entiende que este tema es realmente delicado. “No me venía la regla, fue durante la Feria de Sevilla”, ha desvelado la hermana de Rociíto durante su concurso. Podría haber ganado mucho dinero con esta noticia, pero en su momento prefirió guardar silencio y proteger su intimidad.

La mujer de Ortega Cano sabe que el llanto es sincero, no es fácil superar un problema así y ella estará dispuesta a ayudar. Es cierto que actualmente no tiene buena conexión con la joven, pero la andaluza siempre se ha caracterizado por su bondad. Nunca le ha negado nada a nadie, de hecho ha sido bastante generosa con la familia de su marido.

Ana María Aldón sabe que se avecina tormenta

Ana María ha descubierto que Ortega Cano quiere hablar para contar su versión de los hechos. Se han dicho muchas cosas sobre él y cada vez tiene más asuntos en la recámara, por eso prefiere ser sincero. Concederá una última entrevista y después desaparecerá de los medios porque no se siente bien tratado por la crónica social.

Aldón se ha convertido en un rostro interesante a nivel televisivo porque siempre tiene algo que contar. Trabaja con Emma García y responde a todas sus preguntas, no oculta nada y eso el público lo valora. También sabe guardar secretos, por ejemplo nunca ha desvelado nada relacionado con el aborto que tuvo Gloria Camila.