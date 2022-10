Ana María Aldón confiesa el divorcio y explica por qué no lo había hecho antes

Ana María Aldón ha decidido dar el paso definitivo en su relación con José Ortega Cano, y ha confirmado todas las especulaciones de ruptura. Hace tan solo unos minutos que la diseñadora ha confirmado su divorcio con el diestro. Como viene siendo habitual Ana María Aldón se sentaba en el plató de Fiesta para dar la noticia de la que tanto se había oído hablar.

Ana María confesaba a Emma que se habían sentado a hablar del tema de la ruptura. Además, la colaboradora ha querido remarcar que todo lo están haciendo "por el bien de su hijo en común". La colaborada estaba tranquila, aunque muy emocionada debido a la dureza de la situación.

Ana María Aldón habla claro sobre el divorcio con Ortega

Ana María Aldón acaba de afrontar una de las tardes más duras, pero también liberadoras. La colaboradora ha hablado sin tapujos sobre el divorcio y el final de su matrimonio con Ortega Cano. Sin embargo, la diseñadora quería dejar claro que aunque la relación termine, nunca será de forma definitiva:

"Nunca se va a cerrar definitivamente, tenemos algo por lo que luchar, por el que vamos a estar ahí, siempre que mi hijo lo necesite, vamos a estar ahí", sentenciaba Ana María.

| Mediaset

Y es que la colaboradora tiene muy claro que su hijo es el principal motivo por el que no se había tomado antes una decisión. La diseñadora va a hacer todo lo posible para que el divorcio no afecte en lo más mínimo a su hijo.

Pese a lo duro que estaba siendo para Ana María hablar claramente del tema, la diseñadora ha mantenido las formas. E incluso se ha atrevido a responder las incendiarias declaraciones de Alessandro Lequio.

Hace unos días, el colaborador del Programa de Ana Rosa hacía unas declaraciones de lo más contundentes sobre el divorcio:

"La familia está muy preocupada, ya que temen que le pase algo antes del divorcio y se quede como viuda de activo. Por eso quieren solucionar la situación antes de que pase algo", relataba Lequio.

Estas palabras no han sentado nada bien a la colaboradora, que se ha dirigido a cámara y le ha respondido sin titubear:

"No te preocupes, ni tú, ni la familia. Mi marido está bien, que tiene 68 años, no es un enfermo. Tú lo que no tienes es corazón", sentenciaba.

"Tenemos separación de bienes, todo eso de que me iba a quedar con la casa, es mentira, la realidad es nuestra y de nadie más", zanjaba el tema.

Las palabras de Ortega emocionan a Ana María

El periodista Aurelio Manzano confirmaba hace minutos en el plató que había hablado con Ortega Cano y que sus palabras habían sido claras. El diestro confesaba al periodista que "el divorcio estaba en marcha". Tras esto, Ana María no ha podido contener la emoción.

Aurelio revelaba las palabras que le había hecho llegar Ortega:

"El cariño y el amor, nunca se pierden. Cuando yo quiero, y me tratan bien yo voy a morir. Pase lo que pase yo siempre tendré por Ana María un cariño especial", confesaba el periodista.

| Telecinco

Tras eso Ana María no ha podido evitar emocionarse. Y se rompía en lágrimas. La diseñadora pedía que el programa se fuera a publicidad porque la emoción le impedía continuar:

"Me han encantado las palabras, no me las esperaba", confesaba Ana María.

Aurelio confesaba que había notado a Ortega muy triste, ya que le costaba ver la realidad. Aun así, Ana María ha querido dedicarle también unas palabras a su todavía marido:

"Hemos vivido muchos momentos juntos. El mejor regalo desde luego ha sido tener a nuestro hijo con los valores que tiene. Es el momento de cuidarlo y quererlo. Estoy muy agradecida por darme este hijo", confesaba.

