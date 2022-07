Ana María Aldón comprende que el aborto haya hundido al padre de su hijo

Ana María Aldón está atravesando uno de los momentos más difíciles de su carrera, pero ha prometido que no parará hasta recuperar su fuerza. Ha estado retirada de los medios durante cuatro semanas y entiende que su ausencia haya generado todo tipo de rumores. Todavía no sabe si volverá a los platós, pero tiene claro que no hablará de ciertos temas que afectan a su marido.

Ana María Aldón sabe que Rociíto ha desvelado un episodio que Ortega Cano ha tenido oculto durante una década. Según la hija de 'La más grande', Jurado se quedó embarazada del torero y tuvo un aborto natural que afectó al matrimonio. Carrasco no perdona que José hiciera púbico este episodio porque considera que pertenece a la intimidad de su madre.

| Europa Press

Ana María entiende que el hijo que no nació hundiera a José Ortega Cano, por eso, es tan comprensiva con ciertas situaciones. Sin embargo, se ha dado cuenta de que ella es la persona más importante de su vida y no quiere seguir aguantando. Respeta a Rocío Jurado, pero lleva 10 años con el torero y quiere el sitio que le corresponde.

Ana María es muy comprensiva y nunca se ha sentido ofendida por las palabras que el maestro le suele dedicar a 'La más grande'. Estuvieron a punto de tener un hijo biológico en común, lo perdieron y aquello provocó unas consecuencias bastante fuertes. Rociíto asegura que Ortega le recriminaba su edad a la cantante, supuestamente, la cantante compartió este desplante con ella.

Aldón ha tenido la oportunidad de escuchar las nuevas declaraciones de la mujer de Fidel Albiac y se ha asumido que sigue habiendo rencor. “Me consta por mi madre que José utilizaba su edad como arma arrojadiza, pero yo eso no lo he vivido”, explica Carrasco. Supuestamente, después de perder al bebé que esperaban, todo fue a peor.

Ana María Aldón se planta ante su familia

Ana María Aldón ha intentado ser discreta, pero está cansada de mirar para otro lado y ha contado toda la verdad. Siempre ha respetado a su familia política y no ha sentido que este cariño fuera correspondido, por eso, ha puesto las cartas sobre la mesa. Su cuñada Conchi y su hijastra Gloria Camila no se portan bien con ella y quiere dejar claro que no tienen ningún motivo.

| Telecinco

Ana María Aldón sabe que su presencia en la pequeña pantalla genera mucha controversia, pero siempre ha intentado guardar las formas. Evita hablar de ciertos temas, por eso, no ha comentado el triste suceso que su marido vivió al lado de Rocío. Ha sido la ex de Antonio David quien ha sacado el tema a la luz, a pesar de que muchos periodistas conocían la historia.

Rociíto no perdona que Ortega “se permitiera el lujo de contar que su mujer tuvo un aborto, y dónde y cómo se produjo”. La colaboradora de Viva la vida, por el momento, se ha salvado de dar su opinión, pero, en su próxima aparición televisiva, tendrá que manifestarse. Su posición es delicada porque ella no tiene mala relación con Rociíto, de hecho, han trabajado juntas.

Ana María Aldón ha intentado ayudar a su marido

Ana María Aldón creía que el matrimonio de 'La más grande' y José Ortega Cano era perfecto, pero cabe la posibilidad de que no lo fuera. Rociíto asegura que su madre no quería volver a tener hijos porque su “necesidad y sentimiento de maternidad ya lo tenía cubierto”. Sin embargo, aceptó dar el paso porque estaba enamorada del torero.

Aldón ha reconocido que está baja de ánimo, pero asegura que se recompondrá porque quiere seguir disfrutando de la vida. No sabe lo que pasará con la relación que mantiene con Ortega Cano, pero, de momento, pretende seguir luchando. Nunca ha hablado de crisis sentimental, únicamente de crisis personal.