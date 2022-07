El gesto violento que salpica a Ana María Aldón y empeora su situación familiar

Ana María Aldón ha tomado una de las decisiones más complicadas de su carrera: volver a su puesto en Telecinco. Ha estado cuatro semanas ausentes y sus compañeros le han echado en falta, pero ella no tenía fuerzas para dar la cara. Cuando estaba preparada ha ocurrido algo que lo ha cambiado todo, aunque ha logrado salir ilesa.

Ana María ha descubierto que Paco Ortega, hermano de su marido, ha tenido un encontronazo bastante duro con un reportero. El periodista le ha localizado y ha intentado hablar con él, pero el cuñado de la diseñadora ha estallado. Le ha recordado que no podía rodar dentro de un establecimiento privado y le ha echado amenazándole con una barra.

Ana María Aldón ha reconocido que su relación con la familia Ortega no atraviesa un buen momento y este acto no ha hecho más que empeorarlo. Emma García se ha sorprendido al ver a Paco, pues ha perdido completamente los estribos. Entiende que no quiera hablar con la prensa, pero exige que trate a sus reporteros con respeto y educación.

Ana María Aldón está cansada de mirar para otro lado y se ha dado cuenta de que ella es la persona más importante de su vida. Por eso, no va a consentir más desprecios por parte de sus cuñados y denunciará las injusticias siempre que lo considere oportuno. Ha concedido una entrevista para reconocer que estaba “hecha pedazos”, pero ha prometido seguir caminando.

Aldón cuenta con el respeto de sus compañeros, pues los que han compartido plató con ella saben que es una mujer de bandera. Nunca ha dado problemas y lo único que ha intentado es proteger a los suyos, aunque la situación se haya descontrolado. Su cuñado, con la actitud violenta que ha tenido, no ha hecho más que darle la razón a Ana María Aldón.

Ana María Aldón rinde cuentas

Ana María había despertado el malestar de algunos tertulianos, así que se sentía en la obligación de explicarse. Les ha prometido que su intención no era darles de lado, simplemente quería desaparecer porque no sabía cómo comportarse. Es la primera vez que habla de crisis dentro de su matrimonio, aunque ha dejado claro que seguirá luchando.

Aldón desconocía que un periodista de su programa había encontrado a Paco, y Emma García ha desvelado todo lo que ha sucedido. “Se ha cargado una cámara”, explica mientras desvela que el hermano del torero ha golpeado al reportero con una barra. “Que este hombre reaccione así dice mucho de cómo están las cosas y cómo ha sentado la entrevista de Ana María”.

La mujer de Ortega Cano asegura que no tiene mala relación con toda la familia del maestro, simplemente con algunos miembros. Actualmente, hay dos mujeres en su punto de mira: su cuñada Conchi Ortega y su hijastra Gloria Camila. Supuestamente, nunca le han aceptado y ella está cansada de seguir aguantando, por eso, ha contado toda la verdad.

Ana María Aldón desvela su situación sentimental

Ana María Aldón quiere que el público tenga claro que Ortega Cano nunca le ha tratado mal, ese no ha sido su problema. Siente que el maestro no le ha dado su sitio, pero eso no quiere decir que se haya portado mal con ella. Todavía no sabe qué hará con su matrimonio, aunque su intención es seguir luchando porque tiene un hijo de nueve años.

“Lo que quiero es reconducir mi cabeza, sanarme y después que venga lo que tenga que venir”, explica la colaboradora. De momento estará un tiempo apartada de la televisión, pues no se siente con fuerzas para defenderse de sus detractores. Entiende que es un personaje público, pero no tolera recibir acusaciones que no se corresponden con la realidad.