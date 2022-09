Ana María Aldón asume que su marido no volverá a verla nunca más porque tiene miedo

Ana María Aldón sabe perfectamente que su marido no va a volver a ver a una de las mujeres que ha pertenecido a su vida, y mucho menos después de conocer que ella no tiene ningún miedo.

Desde que comenzó la nueva serie documental de Rociíto, la guerra se ha vuelto a instalar en la familia Mohedano-Jurado. Y es que, después de tanto tiempo callada, la hija de 'La más grande' ha decidido que ya es hora de que se conozca toda la verdad.

A través de los episodios de En el nombre de Rocío, Ana María Aldón ha tenido la oportunidad de conocer qué es lo que verdaderamente pasó mientras la chipionera se debatía entre la vida y la muerte.

Aunque ha cargado contra todos los miembros de su familia más mediática, no hay ninguna duda de que Ortega Cano es el que peor ha salido parado. Y es que el pulso no le ha temblado a la mujer de Fidel Albiac a la hora de reconocer que el diestro "no actuó bien" con su madre.

Tras escuchar todas las declaraciones de la televisiva, el todavía marido de Ana María Aldón ha salido públicamente a afirmar que no está dispuesto a seguir escuchando más mentiras y que, si es necesario, pondrá el caso en manos de sus abogados.

Ahora, la diseñadora de moda se acaba de enterar de que la protagonista de En el nombre de Rocío no tiene ningún miedo a las represalias que puedan tomar sus tíos y el que fue el marido de su madre.

Ana María Aldón se queda sin palabras

Ana María Aldón no se esperaba la respuesta que ha dado Rociíto. Y es que, después de enterarse de que sus tíos y Ortega Cano han decidido interponer una demanda conjunta, la televisiva ha reaparecido con más fuerza que nunca.

"El segundo documental es la contestación a un montón de cosas que se han dicho y que no son ciertas. Si me quieren demandar que lo hagan. Ni tengo miedo a demandas ni a nada", ha respondido la mujer de Fidel Albiac ante la prensa.

"Si me quieren demandar por contestarles desde mis experiencias vividas y de lo que sé, que lo hagan, que no hay problema. Pero yo me esperaría porque todavía quedan cosas por contar".

"Ya no hay miedo y mamá no se calla. Cuando quieran, aquí estoy", ha asegurado a continuación la madre de Rocío Flores.

En relación con el supuesto cara a cara que, según Kiko Matamoros, el marido de Ana María Aldón le propuso para desmentir todo lo que había contado, Carrasco ha sido muy clara.

"A mí me han tirado el guante y yo lo he recogido […] Cuando quieran, aquí estoy. Lo que pasa es que creo que no va a tener lo que tiene que tener, el matador no creo que tenga... Pero aquí estoy. Que no quede por mí".

El marido de Ana María Aldón, en evidencia

No hay ninguna duda de que el marido de Ana María Aldón ha sido el gran protagonista de la nueva serie documental de Rociíto.

Y es que, durante la emisión de los episodios de En el nombre de Rocío, su narradora ha ido desvelando datos hasta ahora desconocidos del matrimonio de su madre y Ortega Cano.

Entre otras cosas, la mujer de Fidel Albiac ha asegurado que hubo un momento en el que su madre se plateó divorciarse del diestro.

"Ella decide un día que no puede más y que se quiere separar […]. Si mi madre no hubiese adoptado a los dos niños, hubiese sido ella la que se hubiese separado", dijo Carrasco en una ocasión. "Creo que casarse no fue una decisión acertada porque ella durante el matrimonio ha sufrido mucho".

Y es que, según Rocío, el actual marido de Ana María Aldón "no supo valorar a la mujer que tenía y creo que en determinados momentos no se ha comportado correctamente […]. Se daban situaciones imperdonables que no se tenían que dar".