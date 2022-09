Ana María Aldón asume que la han pillado y ya no puede defenderse: 'Malvada'

Ana María Aldón sigue en el punto de mira por su extraño comportamiento. A pesar de que asegura que está cansada y no aguanta más a su marido, tampoco terminan de llegar a un acuerdo para ponerle fin al matrimonio.

Aunque, en privado, la diseñadora se despacha a gusto con su entorno más cercano. De hecho, hay quien asegura que ya tiene preparada la exclusiva definitiva que puede terminar de hundir a Ortega Cano.

"Ana María Aldón le ha dicho a una persona muy amiga de Ortega y de ella, que se ha marchado a Madrid para una cosa de trabajo", desvelaban en Sálvame.

| EuropaPress

"Probablemente veamos dentro de poco una exclusiva en una revista, en la que le ha contado que su matrimonio está totalmente roto y que no hay solución. Ya no aguanta más y por eso se marcha", advertían al respecto.

Algo ante lo que le lanzaban una clara amenaza. "Como Ana María Aldón, después de toda la información que tenemos, haga una entrevista donde diga: 'Estamos bien, aunque un poquito separados, pero estamos bien. Lo vamos a intentar'. O sea, ¡tomaduras de pelo ya, ni una! ¡Tomaduras de pelo, no!", explotaban en Telecinco.

"La gente no es gilipollas, la gente sabe lo estamos contando aquí, lo que le has contado a tus vecinos y lo sabe ya absolutamente todo".

| EuropaPress

"¡Más tomaduras de pelo, tampoco! No sigas estirando el chicle. A lo mejor ahora se inventa más cosas, como lo lleva haciendo todo el año en Viva la vida", opinaban sobre la estrategia que puede seguir Aldón.

Por su parte, Ortega Cano no puede estar más molesto con el juego que se trae su todavía esposa. Tanto es así, que se niega a pronunciarse y no quiere saber nada de los periodistas.

Ana María Aldón, en pie de guerra con Ortega Cano

"Por favor, si tienen algo que preguntar se lo preguntan a ella y punto", les decía a los reporteros agolpados a las puertas de su casa.

"Que tengan a ese pobre hombre como un conejillo de indias...", se lamentaba Rosa Villacastín. "Por un lado la hija que dice lo que le da la gana, y por otro Ana María que calla pero otorga".

"Me creo muy poco a Ana María. Sabe muy bien dónde dispara. Quiere poner en el disparadero a Ortega Cano porque no quiere ser la culpable", sostiene la periodista.

| Telecinco

De hecho, no duda en tachar a la diseñadora de 'malvada': "Sabe perfectamente cómo le viene esto y está marcando todos los pasos cada vez que viene aquí".

"Lo que tiene que decir, el tono en el que lo tiene que decir. Yo creo que tiene un asesor o asesora, o a lo mejor tiene más cosas", opina sobre su comportamiento.

Por otro lado, su hija, Gema Aldón, tampoco se corta a la hora de seguir arremetiendo contra el torero ni contra Gloria Camila.

| GTRES

De hecho, incluso la anima a separarse: "Mi madre se merece ser feliz con alguien que la quiera", aseguraba demoledora.

"A mi madre no le apoya su marido en ningún momento", acusa a Ortega Cano."Ha estado fatal, no quería ni hablar. No tenía fuerzas para nada", alega sobre el estado anímico de su madre.

Y no solo eso, sino que tampoco se corta con la hija del diestro. "Es mala persona, se cree superior", acusa a Gloria.

"Me impidió que fuera con ella a ver a mi madre después de Supervivientes. Dijo que no nos iban a sacar una foto juntas. ¡Eso es de mala persona!", le echa en cara a la joven.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón