Ana María Aldón asume el divorcio y anuncia que ha tomado una drástica decisión

Ana María Aldón está viviendo una de las semanas más duras de los últimos meses. La colaboradora ha vuelto al foco mediático con su fichaje en el programa Fiesta de Emma García, y ahora debe enfrentarse a los nuevos acontecimientos. Ana María se ha pronunciado esta misma tarde sobre las últimas declaraciones de su todavía marido, Ortega Cano.

Esta semana el diestro sorprendía a todos con unas declaraciones donde parecía negar la evidencia. Ortega Cano negaba por completo la separación con la diseñadora e incluso se atrevía a mencionar una reconciliación.

Ana María Aldón se pronuncia sobre el divorcio

La diseñadora aparecía esta tarde en el plató de Fiesta con una actitud mucho más calmada y conciliadora que en otras ocasiones. Incluso sus compañeros de plató se lo comentaba y ella respondía tajante: "Cuanto más tranquila esté, mejor para mí y para nuestro hijo", comentaba Aldón.

| Mediaset

Ortega está en el foco mediático y mañana lo estará aún más. El diestro concederá mañana lunes una potente entrevista con Ana Rosa Quintana.

La periodista Beatriz Cortázar no ha dudado en preguntarle al respecto. Ana María ha afirmado que no ha hablado nada de este tema con Ortega. Además ha reconocido que ella no se mete en esas cosas:

"El tiene total libertad para contestar a todas las preguntas que considere, al igual que lo hago yo", revelaba Ana María.

Uno de los momentos más tensos que se ha vivido en el plató ha sido cuando Ana María ha visionado las imágenes de Ortega Cano de esta semana. En ellas, el diestro parecía negar por completo la existencia de una crisis entre ellos:

"Son cosas que se dicen. Yo creo que si hay reconciliación. Sería lo más natural, tenemos un niño y sería lo mejor", comentaba Ortega Cano.

Ana María no había llegado a ver estas imágenes, ya que ha reconocido que ella no ve nada de televisión durante la semana. Y la diseñadora visiblemente emocionada ha respondido:

"Hay una realidad que no se puede negar, no puedes tapar el sol con un dedo. Yo no he dado falsas esperanzas de nada. La realidad sabe cuál es", respondía muy emocionada y con la voz entrecortada.

Ana María Aldón también se está asesorando con respecto al divorcio

Ana María se ha mostrado inamovible en su decisión. Aurelio Manzano le preguntaba a la diseñadora si ella creía que había amor en esas recientes declaraciones de su todavía pareja. Y ella tajante ha afirmado que no:

"Lo que me faltan en esas palabras es amor, el sentimiento, no lo veo", sentenciaba.

| Telecinco

Para Ana María ha sido muy duro ver esas imágenes, y ha querido remarcar que la situación que atraviesan no es algo momentáneo:

"En ningún momento he dado falsas esperanzas. Yo he visto el declive, y es de mucho tiempo, no es de una semana ni un mes. Es de mucho tiempo", narraba Aldón.

Pero la bomba llegaba cuando era preguntada si ella había decido asesorarse para el tema del divorcio.

Esta vez, la diseñadora no se ha ido por las ramas. Ana María Aldón reconocía haber tomado una drástica decisión.

Y esa es la de buscar asesoría para saber los pasos que debe tomar en caso de divorcio:

"Tendré que informarme, yo no tengo ni idea de nada", afirmaba.

Aunque la colaboradora ha querido dejar claro que ambos dos pueden llegar a un acercamiento sin necesidad de abogados de por medio:

"Quiero dejar claro que para que nosotros lleguemos a un acuerdo, no necesitamos absolutamente a nadie. Somos padres de un hijo y tanto como para él como para mí, es nuestra máxima prioridad", zanjaba.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco