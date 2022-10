Ana María Aldón vuelve con el hombre que le dejó embarazada y su cara explica todo

Ana María Aldón ya ha asumido que es imposible descansar estando en la situación en la que se encuentra, no se lo permiten. Trabaja de colaboradora en Fiesta y da explicaciones de forma puntual, pero no habla de su vida a cambio de dinero. Podría haber sacado mucho partido de su crisis matrimonial, aunque ha preferido tomar el camino de la discreción.

Ana María siempre ha dejado claro que Ortega Cano no le ha tratado mal, simplemente no le ha dado el sitio que se merece. Ha luchado hasta el final y se ha dado cuenta de que no hay solución, piensa que es imposible volver a estar bien con él. Pero quiere que mantengan una buena relación porque tienen un hijo en común de 10 años, el pequeño José.

| Europa Press

Ana María ha reaparecido con el padre del joven y su cara no ha dejado espacio a la especulación: solo mantienen un trato cordial. Entre ellos no hay ni un mínimo de complicidad, se han acabado los buenos momentos y ahora están juntos por el crío. Juega al fútbol y le han hecho compañía porque saben que el partido era importante para él, pero nada más.

Ana María ha confesado que sigue viviendo en casa del torero y sus detractores no han tardado en acusarla de ser “una comodona”. Ella promete que se irá en cuanto encuentre otro hogar, pero mientras tanto va a estar allí porque es el domicilio de su hijo. No quiere que este cambie su nivel de vida porque no se lo merece y hará lo imposible para conseguir su objetivo.

Aldón es consciente de lo que está sucediendo en Telecinco: una mujer asegura haber estado con Ortega Cano en un momento delicado. Según su relato, el torero le besó mientras su mujer estaba embarazada y “tenía náuseas”. Ha aportado una serie de mensajes para demostrar que en aquella época tenían una relación muy especial.

La colaboradora, después de escuchar esta versión, ha vuelto a aparecer con el padre de su niño. Es evidente que tiene una opinión, pero todavía no la ha compartido.

Ana María Aldón, muda por los duros insultos

Ana María todavía no ha desvelado qué postura ha tomado, pero no tardará en dar su opinión sobre la presunta amante de su marido. Se llama Patricia Donoso y está ganando mucha popularidad en Telecinco, así que no tardará en encontrarse con ella. Mientras tanto, Ortega Cano ha acusado a su supuesta amiga de ser una “sinvergüenza” y una “asquerosa”.

| GTRES

Aldón es plenamente consciente de que sus pasos son noticia y sabía que la prensa se iba a hacer eco de su último movimiento. Pero no le importa llamar la atención si es por una buena causa: conseguir que su hijo sea feliz y se sienta acompañado. Por eso ha vuelto a hacer acto de presencia junto al diestro, a pesar de que no se han comunicado en ningún momento.

La diseñadora está cansada de justificarse y le molesta bastante que insinúen que es una aprovechada porque es todo lo contrario. No quiere quedarse en casa de su marido, pero de momento no ha encontrado otro lugar mejor. Recuerda que su hogar “está a 700 kilómetros”, en Cádiz, donde está su hija esperando a ver qué decisión toma.

Ana María Aldón está cansada de esperar

Ana María sabe que su marido no va a cambiar porque ha tenido mucho tiempo para hacerlo y no lo ha hecho. Lo único que quiere es que el pequeño que tienen en común no note ningún cambio, pero sabe que el matrimonio no tiene arreglo. Ortega Cano ha reconocido que tienen muy poca comunicación y que no hacen vida de pareja.

Aldón ha empezado una nueva vida y el diestro no podrá participar de la misma, aunque todavía pueden llegar a un acuerdo. Deben firmar los papeles del divorcio cuanto antes y hacer un esfuerzo por llegar a un pacto amistoso. Para ellos es importante proteger al joven José, quien ya tiene una edad y se está enterando de todo.