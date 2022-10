Ana María Aldón aparece desmejorada y manda un aviso sobre su madre

Ana María Aldón lleva semanas sufriendo por la situación de su matrimonio con Ortega Cano. Todo parece indicar que la ruptura definitiva va a ser inminente, pues está harta de los comentarios de él y de que la familia se meta por medio. Por este motivo, ha decidido poner tierra de por medio y marcharse a Cádiz para estar junto a su madre, su gran apoyo siempre.

Eso sí, al regresar a Madrid ha dejado claras dos cosas. Primero, que está preocupada por aquella y segundo, que está desbordada por lo que la rodea. Por todo esto, se la ha visto realmente agotada.

Ana María Aldón visita a su familiar

La mujer de Ortega Cano está sufriendo enormemente por la crisis con su marido y por los enfrentamientos con Gloria Camila, la hija de él. Tanto es así que, como ella ha reconocido, ha tenido que recibir ayuda profesional para afrontar la situación. Pero también se encuentra intranquila por su madre, pues no quiere que se vea afectada por nada de lo expuesto.

Ana María, para alejarse de todos los problemas, ha viajado hasta Cádiz porque la matriarca de la familia ha cumplido 83 años. Y es que esta es muy importante para ella, como así lo ha manifestado en redes. En concreto, ha subido una fotografía de las dos en la playa y la ha acompañado de un texto tierno: “Muchísimas felicidades”.

“Quisiera escribirte el poema más lindo del mundo y no encuentro palabras. Pero tengo la suerte de estar contigo y darte un millón de besos apretando tu mano con la mía. Me queda tanto que aprender de ti”.

A esto ha añadido: “Mamá, tú eres la fuerza que siempre me ayuda cuando todo parece perdido. Te quiero hasta el infinito”.

Con esta declaración de amor, Aldón ha dejado de manifiesto que si ahora alguien le importa y preocupa es su madre. Y así lo ha reiterado cuando, camino de Madrid, un equipo de Europa Press le ha preguntado si había visto el último relato de Rocío Carrasco sobre José. Sus palabras exactas han sido estas: “No lo he visto, he tenido tiempo pero para cuidar a mi madre”.

“Ella es la más importante en este momento. Es dependiente y necesita una persona que esté continuamente a su lado y me ha tocado estar con ella”.

| Telecinco

Ana María Aldón, desmejorada y enfadada

La diseñadora al regresar a la capital estaba siendo esperada también por reporteros de la misma agencia. Las cámaras la han captado realmente agotada, seguramente del viaje, pero también de los últimos acontecimientos. Nos estamos refiriendo al problema de salud de Ortega y a la aparición de una supuesta amante de él, Patricia Donoso.

Ante las preguntas de la reportera, Ana María se ha mostrado muy reacia a contestar. Ha dicho: “Discúlpame, pero no he dormido nada, vengo muy cansada y ni siquiera veo si me enfocas así”.

| Mediaset

En este punto, cuando la periodista ha seguido preguntándole sobre el estado del torero, ha sido muy tajante. Ha manifestado: “Mira, como me vayas a acompañar hasta el coche, cojo un taxi. No sé cómo está, de verdad, pregúntale a quiénes están con él”.

“Yo no he dicho que no me hayan llamado, pero me estás volviendo loca. Esto es surrealista. Te he dicho que no he dormido y no sé si es que no lo entiendes o es que no eres humana”.