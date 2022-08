Ana María Aldón y la alocada fiesta que habría precipitado lo de su divorcio

Ana María Aldón está atravesando un momento delicado porque cada vez son más los que aseguran que su matrimonio se ha terminado. Ella fue la primera en reconocer que tenía un problema, pero siempre ha sido muy cuidadosa porque no quiere hablar de crisis. El programa Socialité ha asegurado que “hay una información que le ha llevado a tomar una drástica decisión”.

Ana María Aldón, siguiendo los datos del medio anterior, supuestamente descubrió algo que no le gustó de José Ortega Cano. Ocurrió el 23 de octubre de 2021 y el impacto fue de tal magnitud que decidió acudir a una fiesta con un famoso de Telecinco. “Uno de sus compañeros le propone salir y ella no se lo piensa porque quiere ahogar las penas”, explican en la cadena.

Ana María ha cambiado mucho desde que comenzó su relación con e torero, es una mujer distinta y tiene otras necesidades. En aquella noche de diversión se dio cuenta de que debía hacer ciertos cambios en su vida y presuntamente todo tiene un motivo. Descubrió un dato que desconocía sobre el viudo de Rocío Jurado que cambió su punto de vista.

“Una persona le da una información a la colaboradora que hace que cambie su opinión sobre José Ortega Cano”, desvelan en Socialité. A partir de este momento lo de su divorcio empezó a estar en boca de todos, pero de momento solo hay una cosa clara. No anunciarán la ruptura de cualquier forma, entre otras cosas porque la decisión no está tomada.

Ana María Aldón ha tenido que pedir ayuda

Ana María lleva un tiempo trabajando en televisión, pero no tiene tanta experiencia como su marido y no sabe gestionar ciertas situaciones. Isabel Ávila, la testigo que ha hablado con Socialité, asegura que la fiesta a la que fue cambió el rumbo de su vida. Hasta entonces había estado disimulando, pero la información que recibió le animó a disfrutar de la noche madrileña

“Una persona conocida le pasa una información que le hace replantearse su matrimonio”, anuncia Isabel Ávila. “Lo que le cuenta se lo cree porque le cuadran muchas cosas y en ese momento se empieza a distanciar de su marido”. No ha querido dar la noticia porque considera que es algo muy privado y tiene miedo de buscarse un problema.

“Es una información que afecta a su matrimonio, pero es ella la que tiene que decidir si la quiere contar”. Nuria Marín, presentadora del programa, se ha puesto en contacto con una experta para consultar si podía publicar la noticia. Por el momento tendrá que permanecer oculta porque supuestamente es un tema demasiado delicado.

Ana María Aldón todavía no ha tomado la decisión

Ana María siempre ha sido muy prudente al hablar de sus problemas, de hecho nunca ha señalado a José Ortega Cano. Ha reconocido que tiene que solucionar ciertos aspectos, pero ha dejado claro que el comportamiento del torero es excelente. Según Telecinco, todo podría ser una postura fingida para evitar problemas con el padre de su hijo.

Una abogada ha explicado por qué el matrimonio no ha explicado lo que está sucediendo con la posible ruptura. “Podría hacerse de mutuo acuerdo o por una vía contenciosa, también es posible que ellos estén regulándose. Si no existe movimiento por ninguna de las partes puede ser una crisis o un divorcio, pero es posible que no sea inmediatamente”.

Aldón tiene claro que lo único importante es su hijo pequeño, por él hará todo lo posible y luchará hasta el final. Su entorno piensa que no quiere separarse para protegerle porque el joven siempre ha tenido pasión por Ortega Cano.