Ana María Aldón aclara quién es el padre de su nueva hija y su enfado lo dice todo

Si la opinión pública tuviera que destacar al personaje del corazón más llamativo del año, esa sin duda sería Ana María Aldón. La gaditana está pasando por un mal momento en cuanto a lo sentimental se refiere, pero se niega a rendirse. Ella acude cada semana al plató de Fiesta, donde es colaboradora, y allí contesta a todo.

No solo a los rumores, sino también a las preguntas más personales y difíciles de su ya rota relación con José Ortega Cano. En los últimos días, la bomba ha terminado por explotar, y Ana María también. Ya no tiene tabúes y cuenta todo lo que piensa en televisión.

Y no solo hablamos de la ruptura que está llevando a cabo con su, de momento, marido. También de su futuro como madre. Ana María, muy enfadada, ha confesado quién será el padre de su nueva hija.

Ana María Aldón siente vergüenza

Ya nada queda de la mujer que participó en Supervivientes y que se ganó el cariño de toda la gente con su buena voluntad. Hoy, es una Ana María diferente, dolida pero diferente. Desde que participara en la isla, todo en su vida ha cambiado.

No solo su manera de llevar dinero a casa siendo hoy en día una colaboradora esencial en Telecinco. Su relación familiar se ha ido al traste en cuestión de muy poco tiempo. Este verano, anunciaba que estaba cansada y harta de que su marido aun recordara a Rocío Jurado.

| Telecinco

Ella pedía entendimiento y amor, algo que el diestro, por lo que parece, no ha sabido darle. Después de abandonar su hogar familiar y viajar a Cádiz a pasar unas semanas con su familia, Ana María dio el paso adelante.

No quiere mantener una relación en la que no se le valora y en la que se siente triste y abandonada. Ni siquiera la entrevista que José Ortega Cano concedió hace unos días en Ana Rosa le ha cambiado de opinión.

En plató, el diestro aseguró que todavía tiene fuerza en su semen para poder tener una niña. Una frase que en cuestión de segundos se convirtió en viral y que no hizo más que avergonzar a Ana María. Ella tiene claro que el primer perjudicado es él, pero que a ella también le está afectando.

Ana María Aldón está harta y lo cuenta

Según confesó ella el pasado fin de semana en Fiesta, las declaraciones que su todavía marido dio en Ana Rosa no han servido de nada. “Se le olvida lo que yo he pasado este verano y no voy a volver a pasar por ahí”, decía.

“Creo que estaba muy nervioso desde el principio en el que leyó la lectura del escrito. Después llegó un momento en el que sintió que estaba con amigo. Lo soltó como si fuese una broma mala”, explicaba.

Harta de tener que excusar a su marido y de que los colaboradores allí presentes todavía hablaran de una reconciliación, Ana María hablaba claro. “Públicamente ha pedido perdón a todo el que haya podido ofender, especialmente a las mujeres, como yo que también soy mujer”, decía.

| Mediaset

Pero lo importante llegaba después, cuando Ana María confesó que sí quería ser madre, pero no con Ortega Cano. “Me encantaría volver a ser madre, pero sola. Quiero hacer lo que han hecho Toñi Moreno, porque estoy en un momento que o es ya o no es nunca”, concluía.

Sin duda, unas declaraciones que terminaron de hundir a Ortega Cano que, tras su aparición televisiva, pensaba en una reconciliación.