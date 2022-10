Ana Boyer deja de esconder el verdadero estado de su madre después de la ruptura

A día de hoy, todavía el drama de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue estando en boca de los programas de televisión. Si no que se lo digan a sus familiares, entre ellos, Ana Boyer, que aún tienen que lidiar con estar constantemente en el punto de mira de los medios.

Sobre todo después de que hayan salido infinidad de rumores sobre el tema. Una posible nueva ilusión de la marquesa de Griñón y, supuestamente, una "despedida de casado" del empresario con sus amigos por Madrid son algunas de las habladurías que más se comentan.

Pero lo cierto es que la hija de Isabel Preysler es la que está dando más de que hablar. Y es que, actualmente, la influencer se encuentra en el ojo del huracán no solo por la infidelidad de su expareja, sino también por unas declaraciones que hizo sobre la sexualidad.

Justamente, Ana Boyer, ha reaparecido ante las cámaras porque ha asistido a un evento de la firma de moda Hoff. Por lo que ha sido a ella quien le ha tocado pronunciarse sobre todas las polémicas que ha protagonizado Falcó: desde la deslealtad de Onieva hasta su opinión sobre la homosexualidad.

Primeras palabras de Ana Boyer sobre la infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara Falcó

Nada más salir a la luz el polémico vídeo del exnovio de Tamara Falcó besándose con otra mujer, inmediatamente, los medios empezaban a seguir todos los pasos de sus respectivas familias. De hecho, se esperaba que la misma Ana Boyer fuese a ver a su querida hermana tras lo sucedido.

Y así fue porque después del escándalo, inmediatamente, la hija de Miguel Boyer, que se encontraba en Qatar, tuvo que coger un vuelo para con destino a Madrid a apoyar a Falcó. Ahora, Ana Boyer poco a poco está volviendo a la vida pública y ayer, 5 de octubre, ya asistió a su primer evento después de todo este drama.

Como era de esperar, los medios no tardaron en preguntarle por Tamara Falcó. "La vi con plena confianza y adopté la misma postura que ella", revelaba. Tal y como ella ha confesado, lo más importante para ella es que la marquesa de Griñón sea feliz.

"Todos queremos que encuentre la felicidad y si ella es feliz, nosotros también", aseguraba. Eso sí, sobre el hecho de una posible intención de hablar con Onieva, Ana Boyer lo tenía claro. "No es mi lugar, es algo que tienen que hablar ellos, a mí no me toca entrometerme en su relación", afirmaba Ana Boyer contundentemente.

Pero lo cierto es que no dudaba en pronunciarse sobre la deslealtad del empresario a la ganadora de MasterChef Celebrity. "Nosotros nos creíamos esa confianza y mi madre está ilusionada siempre que la ve feliz”, decía.

De esta manera, asegura que Isabel Preysler está tranquila tras lo sucedido y que lo único que le preocupa ahora mismo, igual que ella, es que la influencer esté feliz.

Respecto a la gran cantidad de rumores que apuntan a una nueva ilusión de Falcó, Eduardo Verástegui, Ana Boyer, visiblemente asombrada, confesaba que no tenía ni idea de ello. "Me lo estás contando tú, es la primera noticia que tengo", reconocía entre risas.

Ana Boyer da la cara por Tamara Falcó

Por otro lado, la misma Ana Boyer también tuvo que enfrentarse a las controvertidas declaraciones que pronunció Falcó en el XIV congreso mundial de las familias en México. "Hay tantos tipos de sexualidades, hay tantos sitios distintos donde puedes ejercer el mal", fue lo que expresó la marquesa de Griñón.

Pero la pregunta es: ¿qué tiene que decir al respecto Ana Boyer? Asimismo, afirmaba que desconocía lo que había dicho. "Yo he estado de viaje ahora y no sé exactamente a qué os estáis refiriendo", empezaba diciendo.

"Algo he oído de eso, pero la verdad es que me extraña mucho. Tamara, puedo decir tajantemente que siempre ha sido muy respetuosa en todos los sentidos", defendía a la influencer.

De esta manera añadía que le sorprendían "mucho esos comentarios". "Creo que tiene que ser algo fuera de contexto o que se ha malinterpretado", zanjaba al respecto.

