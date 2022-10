Ana Boyer confiesa que no quiere verle ni escucharle tras lo último que ha hecho

A día de hoy, todavía el drama de Tamara Falcó e Íñigo Onieva sigue estando en boca de los programas de televisión. Si no que se lo digan a sus familiares, entre ellos, Ana Boyer, que aún tienen que lidiar con estar constantemente en el punto de mira de los medios.

Sobre todo después de que hayan salido infinidad de rumores sobre el tema. Una posible nueva ilusión de la marquesa de Griñón y, supuestamente, un intento por reconciliarse el empresario con la que fue su prometida. Según se publicaba en ¡Hola!, el diseñador de coches sigue "superenamorado y tiene claro que hará todo lo posible por volver con ella".

Ante todos estos rumores, es bastante evidente que algún familiar de la influencer salga a pronunciarse públicamente. Y eso es precisamente lo que le ha tocado hacer a la misma Ana Boyer. Asimismo, los medios no dudaban en preguntarle a la hija de Isabel Preysler acerca de si existe la posibilidad de que su hermana y Onieva vuelvan a dar una segunda oportunidad.

Ana Boyer confiesa si habrá reconciliación o no entre su hermana e Íñigo Onieva

Nada más salir a la luz el polémico vídeo del exnovio de Tamara Falcó besándose con otra mujer, inmediatamente, los medios empezaban a seguir todos los pasos de sus respectivas familias. De hecho, se esperaba que la misma Ana Boyer fuese a ver a su querida hermana tras lo sucedido.

Y así fue porque después del escándalo, inmediatamente, la hija de Miguel Boyer, que se encontraba en Qatar, tuvo que coger un vuelo para con destino a Madrid a apoyar a Falcó. Ahora, que todo parece indicar que la situación se ha calmado, Ana Boyer ha sido testigo de que todavía siguen surgiendo rumores en torno a su hermana y el empresario.

Por esta misma razón, la prensa todavía sigue pendiente de todos los pasos que da la colaboradora de El Hormiguero y el madrileño. Evidentemente, sus respectivos familiares tampoco se salvan, ya que también tienen que lidiar con las insistentes preguntas de la prensa.

Justamente, Ana Boyer ha aparecido públicamente porque fue una de las invitadas del evento que organizaba la firma de joyas Rabat. Como era de esperar, los medios no tardaron en preguntarle todas las últimas teorías que habían salido a la luz respecto a la expareja.

Tal y como ha asegurado la mujer de Fernando Verdasco, su hermana se "encuentra muy fuerte". "Dentro de todo lo que le ha pasado está tranquila por lo menos, y ella es muy fuerte", empezaba diciendo.

"Es duro ver que alguien a quien queremos tanto ha tenido que pasar por esto", revelaba. En cuanto a la pregunta sobre si la marquesa de Griñón podría concederle una nueva oportunidad al que fue su prometido, Ana Boyer lo tiene bastante claro. "Por lo que ella ha dicho, no tiene pinta, de momento", decía.

Por otro lado, la misma hija de Isabel Preysler también se ha pronunciado sobre las disculpas públicas que en su momento Onieva expresó. "Cuando él salió con su familia lo vi. Al final él tenía que expresar lo que él sentía y lo que pensaba en ese momento y creo que fue correcto", explicaba.

Eso sí, aclara que desde que surgió todo este escándalo, no tiene contacto con Onieva. "No, yo no he hablado con él, no es mi lugar. Es algo que tienen que hablar ellos, a mí no me toca entrometerme", expresaba contundente.

La verdadera relación entre Ana Boyer y Sara Verdasco

Desde luego, en las últimas semanas, Ana Boyer ha tenido que acostumbrarse, aún más, a estar constantemente en el foco de atención por la polémica de su hermana. No obstante, ahora, la madrileña también ha sido el centro de todas las miradas porque su cuñada, Sara Verdasco ha confesado públicamente cuál es su verdadera relación con Ana Boyer.

"Es superagradable, supersimpática, la quieren mucho. Han tenido suerte", decía sobre lo afortunadas que son sus dos hijas al tener una tía como la hija de Isabel Preysler.

Además, también la hermana de Verdasco aprovechó para opinar sobre la polémica de Falcó y Onieva. "Son cosas de ellos, poco puedo decir", era lo único que decía al respecto.

