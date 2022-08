Ana Blanco asusta a sus herederos al confesar que renunciará a todo por otra ilusión

A pocos días de empezar la vuelta a la rutina, los informativos de TVE regresan con un inesperado cambio que ha dejado a todos los telespectadores sin habla. La presentadora Ana Blanco dejará de formar parte del espacio tras más de 30 años poniéndose al frente del programa.

Lo cierto es que nadie se esperaba esta noticia, ya que todo apuntaba a que la periodista, tras sus vacaciones, volvería a retomar su trabajo. Sin embargo, finalmente, la cadena no contará con ella de cara a la nueva temporada.

Eso sí, tras el revuelo que se ha formado, Ana Blanco ha querido aclarar el motivo de su marcha de este formato. Al parecer, la periodista estaba "cansada" de conducir el mismo programa día tras día. De modo que, por esta razón, ha preferido que es hora de pasar página y emprender un nuevo camino.

Pero, ahora, la cuestión es: ¿qué será de esta gran profesional? Bien, se han conocido todos los detalles sobre su futuro en televisión.

| GTRES

Ana Blanco se despide definitivamente del Telediario de TVE

Ana Blanco cuenta con una larga trayectoria profesional, labores en las que se incluye su trabajo en el Telediario de TVE, donde lleva desde el año 1990 presentando el mencionado formato.

A lo largo de todos estos años, la periodista ha tenido que ponerse al frente para informar sobre episodios que han marcado historia. Algunas de ellas han sido la muerte del papa Juan Pablo II, las elecciones de Barack Obama y Donald Trump y el décimo aniversario de los atentados del 11-S.

No obstante, parece ser que a sus 61 años, la vasca ha optado por cerrar esta etapa longeva de su vida y empezar otra. Asimismo, Ana Blanco no se despedirá de forma definitiva de TVE porque, aunque ya no ejercerá de presentadora de los informativos, sí que continuará colaborando con la cadena.

Según El Confidencial Digital, la presentadora va a seguir formando parte de este grupo, pero, en esta ocasión, presentará otro espacio. Eso sí, esta decisión ha sido tomada por ella misma. Y es que, antes de empezar el verano, Ana Blanco ya comunicó a la cadena sus intenciones.

De manera que a TVE no le quedó más remedio que aceptar los deseos de uno de sus personajes estrella. Por otro lado, de momento, la cadena no se ha pronunciado al respecto, pero, seguramente, conforme transcurran los días, decidirá emitir un comunicado.

No cabe duda de que esta noticia ha dejado en shock a todos los telespectadores que veían a la vasca día tras día a las 15 horas presentando los informativos. A pesar de que cabe la posibilidad de que podrán seguir disfrutando de su profesionalidad, lo cierto es que algunos saben que el final de su carrera televisiva está cerca.

Asimismo, la presentadora podrá jubilarse, cuando llegue el momento, en la que ha sido su casa durante más de 30 años. Aunque la periodista ha colaborado para diferentes cadenas, TVE consiguió que la exitosa presentadora permaneciera con ellos a lo largo de estas tres décadas.

Sea como sea al final el futuro televisivo de Ana Blanco, lo cierto es que podremos disfrutar por un tiempo más de su profesionalidad para ponerse al frente de programas.

La exitosa carrera de Ana Blanco

Es necesario destacar que Ana Blanco ha conseguido a lo largo de su carrera numerosos premios honoríficos que la han proclamado como una de las periodistas más destacadas de nuestro país.

Entre ellos, siete Premios Iris como la mejor presentadora de informativos. Seguidamente, también ha ganado dos Antenas de Oro y un Micrófono de Oro. El último galardón que consiguió fue el del Club Internacional de Prensa (CIP), que la proclamó ganadora por sus treinta años al frente de los telediarios de TVE.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Sin duda alguna, Ana Blanco cuenta con una exitosa trayectoria profesional. Lo más seguro es que en esta nueva etapa también la vasca consiga añadir a su lista más premios que la sitúan como una de las mejores profesionales de la televisión española.