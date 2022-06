La amiga de Rafa Nadal cuenta qué pasa con el bebé de Xisca Perelló

Rafa Nadal está pletórico después de haber ganado su 14º Roland Garros. Y eso, a pesar de la lesión en el pie que no le deja disfrutar del todo de este éxito inigualable para el deporte español.

Lo cierto es que el tema recurrente durante los días posteriores a su victoria en la tierra parisina ha sido como se podrá recuperar de esa maldita lesión. Una dolencia que pone en duda su concurso de cara a Wimbledon. Pero el caso es que hay otro asunto que interesa, y mucho, a la prensa rosa.

Hablamos del tema del que se lleva hablando varios días y que versa sobre la futura paternidad del deportista balear. Rafa Nadal, felizmente casado desde hace años con Xisca Perelló, su novia de toda la vida, podría estar esperando su primer hijo con la mallorquina.

Rafa Nadal ve como su amiga habla del posible embarazo

Hasta ahora tan solo son rumores, pero después de ver durante todo el torneo de Roland Garros a Xisca Perelló, las especulaciones han comenzado.

La joven se vistió con atuendos bastante holgados y ha portado una mascarilla quirúrgica en algunas ocasiones, y las alarmas se han disparado. Por tanto, no sería extraño que dentro de un tiempo, el matrimonio comunique a la opinión pública la feliz noticia.

| GTRES

De momento, ha quedado claro que es un tema del que tanto Nadal como Xisca no quieren hablar, pero la prensa del corazón ha puesto el objetivo en el entorno del balear. Por ejemplo, han hablado con una persona que conoce muy bien a su entrenador, Carlos Moyá.

Hace unas horas, Carolina Cerezuela, la mujer de Carlos Moyá, ha ofrecido unas breves declaraciones a Europa Press En estas, la actriz responde al rumor de que la mujer de Rafa Nadal podría estar encinta.

Carolina Cerezuela tira balones fuera sobre el embarazo

La conocida actriz ha querido tirar balones fuera ante la pregunta del millón en estos momentos. "No os puedo decir, no tengo ni idea", desvela Carolina, cuyo marido, Carlos Moyá es una de las personas de confianza del tenista.

| Europa Press

Admitiendo que sería una gran noticia, la intérprete ha alabado a Xisca, con la que tiene una bonita relación. "Es adorable, es muy discreta, es muy sencilla", ha dicho.

El caso es que, aún sabiendo si ese rumor es real, Carolina quiere mantenerse al margen. Sostiene que, "aunque no podemos obviar el tándem maravilloso y perfecto que forman Rafa y Carlos, son temas que no me competen a mí y no debo hablarlos yo".

"No soy la persona adecuada para hablarlo, solo darles la enhorabuena y decirles que gracias por todo lo que nos hacen disfrutar y que sigan así y desearles lo mejor" explica.

La mujer de Moyá conoce muchos detalles de la vida de Xisca

Junto a su madre, la actriz, luciendo un espectacular vestido blanco, ha disfrutado de una tarde de compras por el centro de Madrid.

También ha desvelado que, más allá de los próximos conciertos que ofrecerá con Anglada y Cerezuela, tiene en mente "nuevos proyectos". Eso sí, no ha ofrecido ningún detalle de los mismos.

| Europa Press

Tras 11 años de casada junto a Carlos Moyá, la actriz está feliz. Y se congratula de la familia que ha formado con el extenista mallorquín. De su relación han nacido sus tres hijos Carla, Carlos y Daniela, sus tesoros y a los que cuida cada día como la mejor madre.

"Están muy bien, creciendo que es lo que toca y siendo niños que es lo que toca. Además, superfelices porque son seguidores de Rafa y de su padre, del que no podemos estar más orgullosos de Carlos", ha concluido la actriz.

