Amelia Bono se rinde y le enseña a su marido lo que guarda en casa desde hace años

A Amelia Bono no le ha quedado otra opción que enseñarle a su marido lo que lleva tiempo guardando en su casa. Y es que Manuel Martos se ha quedado sin palabras después de que la influencer hiciera público uno de sus secretos mejor guardados.

Hace algo más de un año y medio, esta conocida pareja decidió separarse tras 14 años de matrimonio."Seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros cuatro tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos".

"Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente", aseguró Amelia Bono a través de las redes sociales.

Aunque hubo algún que otro problema entre ellos, todo apunta a que ya es cosa del pasado. Y es que, tal y como contó en su momento una persona cercana a la familia, "están como el primer día".

"Han llegado al punto de hacer borrón y cuenta nueva, eliminar el pasado y, sobre todo, lo que ha pasado este último año".

Ahora, el marido de Amelia Bono ha descubierto el secreto que ha ayudado a su mujer a mantenerse saludable, tanto por dentro como por fuera.

Amelia Bono comparte su secreto

No hay ninguna duda de que Amelia Bono siempre ha cuidado mucho su imagen personal. Y es que, para ella, es fundamental llevar una estilo de vida saludable y una dieta equilibrada.

Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de hacer público uno de sus secretos mejor guardados. A través de las redes sociales, la hija del socialista José Bono ha compartido con todos sus seguidores uno de los productos que lleva tiempo incluyendo en su dieta.

El pasado 14 de septiembre, Amelia Bono acudió a su cuenta de Instagram para mostrar su frigorífico. En él, aparte de frutas y verduras, podemos encontrar una de las bebidas refrescantes más de moda.

"Hace ya tiempo que tomo komvida kombucha en mi día a día por sus numerosos beneficios. Bebida probiótica cien por cien natural y ecológica, están riquísimos. Mi preferido, el de jengibre y limón", ha asegurado la mujer de Manuel Martos.

Los seguidores de Amelia Bono se interesan por este producto

Como era de esperar, los seguidores de Amelia Bono no han tardado en acudir a esta publicación para dejar plasmadas sus opiniones acerca de este producto.

Todo apunta a que la estrategia de esta conocida marca de refrescos saludable ha funcionado. Y es que tan solo han necesitado un post de Amelia Bono para que varios de sus seguidores se interesen por su producto.

"Hola, pues la probaré (siempre que no contenga azúcares, ni cosas raras). En clase de pilates, llevo mi agua de coco, me sacia, me da fuerza, soy muy aficionada a ella. PD: enfrente de mi clase tengo una pastelería de productos sin gluten, pero yo saco mi botella de agua de coco y me consuelo".

Aunque muchos se han interesado por esta bebida, su alto coste en el mercado hace a este producto prácticamente inalcanzable para todos los bolsillos. "A mí me encantan, pero el gran problema es el precio. Imposible incluirlo en el día a día".

En cambio, otros han optado por bromear con los gustos alimentarios de la socialité. Y es que más de uno ha catalogado de "saludable" el frigorífico de Amelia Bono.

"Dime que tienes otro frigorífico con todas las guarrerías que engordan. Por Dios, qué frigorífico más sano… igual que el mío con palmeras de chocolate, pizza, pasta, yogures de chocolate, queso, etc.".

Algunos usuarios han salido en defensa de la influencer. "Yo alucino. Todo el mundo se ve con derecho a opinar sobre el frigo de otro… Esto es una foto y ella pone lo que quiere".