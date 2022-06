Amelia Bono regresa a la familia de Manuel Martos y empiezan los problemas

Amelia Bono se ha convertido junto con Manuel Martos en la protagonista de la prensa rosa. Su reconciliación con el padre de sus cuatro hijos ha revolucionado el mundo rosa, pero más aún sus problemas. La hija del socialista José Bono ha vuelto con la familia de Manuel, pero ya han empezado los contratiempos.

Una reconciliación inesperada

El mes de junio del año pasado fue el elegido para que Amelia Bono y Manuel Martos anunciaran de golpe y porrazo su separación. Después de 14 años, la pareja decía adiós a toda una vida juntos. Ambos habían forjado su amor y su vida en común con cuatro hijos.

Sin embargo, no fue una separación al uso. A pesar de sus diferencias, la pareja había decidido seguir viviendo junta, aunque haciendo su vida por separado. Sin embargo, después de un año de aquella ruptura, la pareja ha tomado la decisión de darse una segunda oportunidad.

Así lo anunciaba una conocida revista del corazón con una fotografía de ambos. Por su parte, Amelia Bono tardó horas en confirmarlo a los medios de comunicación: “Estamos muy felices, estamos muy bien y ahora mejor aún. Por supuesto que Manuel es el hombre de mi vida”, confesaba.

Pero la pareja no era consciente de los problemas que podría acarrear esta reconciliación. De hecho, Amelia Bono jamás pensó que empezarían los problemas al regresar a la familia de Manuel Martos. ¿De qué hablamos?

Los problemas que preocupan a Amelia Bono

Tras anunciar la reconciliación, la pareja intenta que todo siga igual que antes. Sin embargo, hay algo que ha cambiado y tiene mucho que ver con la familia de Manuel Martos. Algo que preocupa mucho a Amelia.

Y no es otra que cosa que el nuevo vecino del padre de Manuel Martos. Es conocida la buena relación de Amelia Bono con el cantante Raphael, pero el nuevo inquilino de la lujosa villa le tiene muy preocupada.

Se trata ni más ni menos que de Omar Montes. El cantante anunciaba hace unos días la compra de su nuevo inmueble ante los medios de comunicación. Y explicaba que, entre otros famosos, Raphael se encontraba en la lista de los nombres de sus vecinos.

“Gratis no ha sido, me he dejado todos mis ahorros. Por menos de cuatro millones, tal y como están las cosas, no te compras nada, era mi sueño”, explicaba el cantante.

Sin embargo, la preocupación de Amelia Bono y Manuel Martos estaría fundamentada. No es la primera vez que existen problemas en la villa y creen que el perfil de los vecinos no cuadra con el del cantante.

Así es la villa donde no todo el mundo puede vivir

Que Omar Montes gritara a los cuatro vientos la compra de su casa, no ha hecho ninguna gracia a los habitantes de Montepríncipe. La villa se caracteriza por ser tranquila, sosegada y calmada, algo que no pega con el perfil del cantante.

La villa está situada en Boadilla del Monte, al oeste de la capital, concretamente en Montepríncipe. Es una de las zonas de España con la renta per cápita más alta y no cualquiera puede acceder a ella.

Por el momento, no ha habido problema alguno y aunque no se espera que los haya, Amelia Bono y Manuel Martos ya están en alerta. Por su parte, Raphael no ha dado declaración alguna al respecto, aunque no se espera que lo haga. Por eso, tanto él como su hijo y Amelia Bono prefieren guardar silencio.