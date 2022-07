Amelia Bono oculta la imagen que su suegra no quería ver nunca

Si hay alguien que está acaparando la atención de la opinión pública en los últimos días, esa es Amelia Bono. La hija del socialista José Bono ha vivido una separación y, posteriormente, una reconciliación con Manuel Martos. Ahora la pareja está en el punto de mira.

En las últimas horas, una fotografía ha puesto de lleno en el centro de todas las miradas a la empresaria. ¿Qué se ve en la imagen y por qué la nuera de Raphael la ha liado?

Amelia Bono vuelve a las andadas

Durante más de 14 años, Amelia Bono y su marido habían creado una de las parejas del panorama rosa español a las que admirar. Sin embargo, el año pasado la pareja decidió que su amor había acabado, y que lo mejor era cortar por lo sano.

Así decidieron anunciarlo en redes sociales, donde se informó de que, a pesar de que el amor se había evaporado, convivirían juntos. Lo llamativo es que, desde entonces, la expareja no se había dedicado un mal comentario ante los medios de comunicación.

Asimismo, tanto Amelia Bono como el exjurado de OT decidieron que lo mejor para sus cuatro hijos era que durmieran en la misma casa. Pero el tiempo ha puesto todo en su lugar y, ahora, no se habla de otra cosa que de su reconciliación.

La pareja no lo ha confirmado con un comunicado, como sí hicieron con su ruptura. Una conocida revista del corazón publicaba una imagen en la que se les veía juntos por las calles de Madrid. Además, ese mismo día, la hija de José Bono aprovechaba la corriente para confirmarlo ante los medios.

“Estamos muy felices, estamos muy bien y ahora mejor aún. Por supuesto que Manuel es el hombre de mi vida”, confesaba. Pero la preocupación ha vuelto a la casa de la influencer y de Manuel Martos, y todo por una fotografía que ella ha ocultado a su suegra.

La fotografía que lo lía todo

Mucho antes de confirmarse públicamente que volverían a estar juntos, Amelia Bono y el hijo de Raphael lo hicieron con sus respectivas familias. De siempre, la pareja ha tenido muy buena relación con ellas. Sin embargo, en los últimos días, la nuera del cantante se ha visto en la obligación de ocultar una imagen a su suegra.

Y el motivo no es otro que intentar no marear a sus seres queridos con los vaivenes de su relación. La más afectada de ello es la madre de Manuel Martos, que no sabe a ciencia cierta si, esta vez, la relación seguirá adelante.

En la imagen, se puede observar dos manos y dos copas de vino. La pareja, que publicaba la misma en sus respectivas redes sociales, dejaba claro que todo estaba bien. “Pues se ha quedado buena noche”, escribía Manuel Martos.

El pasado 27 de junio, tanto él como Amelia Bono celebraban los 14 años desde que se dieron el ‘sí, quiero’. Parece que la pareja se está tomando muy en serio su reconciliación.

Amelia Bono, preocupada por el cantante jienense

Amelia Bono se está tomando tan en serio la reconciliación con Manuel Martos, que no ha podido evitar mostrar su preocupación por Raphael. El cantante está siendo protagonista de los medios en los últimos días y todo por el reciente vecino que ha llegado a su urbanización.

Se trata de Omar Montes. El cantante anunciaba hace unos días la compra de su nuevo inmueble ante los medios de comunicación. Y explicaba que, entre otros famosos, Raphael se encontraba en la lista de los nombres de los vecinos.

Que el cantante gritara a los cuatro vientos la compra de su casa, no ha hecho ninguna gracia a los habitantes de Montepríncipe. La villa se caracteriza por ser tranquila, sosegada y calmada, algo que no pega con el perfil del cantante.

