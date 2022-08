Amelia Bono habla de su nuevo bebé y explica por qué su cuerpo está cambiando tanto

Amelia Bono está acostumbrada a luchar contra ciertos rumores porque su familia es una de las más influyentes del país. Su padre ha hecho historia en la política, así que la prensa lleva mucho tiempo retransmitiendo todos sus movimientos. Su separación de Miguel Marcos fue realmente sorprendente, nadie esperaba que tuvieran problemas.

Amelia Bono, consciente de su relevancia pública, advirtió de algo: iba a seguir viendo al padre de sus hijos, no quería perder la relación. El tiempo ha demostrado que están realmente enamorados, por eso a nadie le ha extrañado la reconciliación. Tienen cuatro niños juntos y para ellos era fundamental que los pequeños de la casa no notasen ningún cambio.

| GTRES

Amelia se siente muy cómoda en las redes sociales, de hecho ha sido imagen de marcas con bastante peso en el marcado nacional. Por eso ha utilizado su cuenta de Instagram para hablar de su nuevo bebé y ha dejado una cosa clara: no existe. No tiene intención de quedarse embarazada, a pesar de que está en un momento estupendo.

Amelia ha explicado que su cuerpo ha cambiado porque está comiendo un poco más, algo que le apasiona porque era necesario. Siempre ha sido muy delgada y ganar unos kilos le ha venido bien, pero no es cierto que esté esperando un hijo. Haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, la empresaria le ha mandado un mensaje a sus seguidores.

“Me he levantado con muchos mensajes privados y en mi muro: no estoy embarazada ni voy a estarlo, ya he cubierto mi cupo”, empieza diciendo. “Si me veis más gordita bien porque siempre me decís que estoy muy delgada, pero no estoy embarazada”. Estas palabras las escribió hace unos meses, pero los rumores no han cesado y el público sigue especulando.

Amelia Bono comparte el momento que está viviendo

Amelia siempre ha tenido una relación fantástica con la prensa porque ha ido con la verdad por delante. Nadie le ha podido pillar en ningún renuncio porque para ella lo fundamental es la honestidad y lleva a la práctica sus principios. Cuando se separó de Miguel prometió que no había nada oculto, simplemente necesitaban recuperar ciertos sentimientos.

| Europa Press

Bono se ha reconciliado con su marido, no llegaron a firmar los papeles del divorcio y todo ha sido mucho más sencillo. Están viviendo un momento muy dulce y no tienen nada que esconder, así que la hija del político comparte ciertos detalles en sus redes. Recientemente ha publicado una foto muy especial, pues demuestra que han recuperado el tiempo perdido.

La nuera de Raphael se ha convertido en el rostro más deseado de la crónica social, especialmente en el sector de la moda. Los expertos aseguran que tiene un gusto excelente, de hecho todos los trajes que llevan se convierten en tendencia y se agotan del mercado. Lo mejor es que sigue siendo igual de cercana, por eso tiene tanto éxito y todos hablan bien de ella.

Amelia Bono ha hecho lo mejor para sus hijos

Amelia conoce cómo funciona la prensa, así que cuando tomó la decisión de separarse escribió un pequeño comunicado. “Tras 15 años Manuel y yo hemos tomado la difícil decisión de separarnos como pareja, pero seguiremos juntos por nuestros cuatro tesoros”. El matrimonio siempre ha mirado por el bienestar de los pequeños de la casa, por eso han reconducido tan rápido la situación.

Bono ha publicado una imagen junto a su marido que demuestra que están atravesando una etapa maravillosa. Están de vacaciones en un destino idílico, disfrutando de amigos cercanos y pasando tiempo con sus hijos. Ningún paparazzi necesita perseguirles porque ellos retransmiten todo por las redes para evitar persecuciones.