Amelia Bono explica su embarazo para disfrutar de su reconciliación con Manuel Martos

Amelia Bono no puede estar más contenta. Y es que, después de más de un año separados, la hija del socialista José Bono y Manuel Martos se han dado una segunda oportunidad.

El pasado mes de junio de 2021, y después de más de 14 años de matrimonio, el hijo de Raphael y la socialité anunciaron a través de las redes sociales que habían tomado la decisión de romper su relación.

"Seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros cuatro tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos cuatro años juntos".

| GTRES

"Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente. Y seguiremos viviendo nuestra felicidad con nuestros hijos y familias de la misma manera que hasta ahora", escribieron.

En un principio, ambos aseguraron que no había terceras personas implicadas en su decisión. Y, aunque consiguieron llevar su separación en buena sintonía, pocas semanas después, el diario ABCanunció que Amelia Bono había iniciado un romance con el empresario Fernando Ligues.

Como era de esperar, este affaire no le sentó nada bien a su ex que, nada más hacerse eco de la noticia, tomó la decisión de abandonar el hogar familiar. Cabe recordar que, pese a haber tomado caminos separados, la expareja optó por seguir viviendo bajo el mismo techo por el bien de sus cuatro hijos.

Pero ahora, parece que todos estos problemas son cosa del pasado. Hace unos días, la revista ¡Hola! anunció que Amelia Bono y Manuel Martos habían decidido retomar su relación. Y para celebrarlo, la nuera de Raphael ha querido hablar sobre su supuesto nuevo embarazo.

Amelia Bono se confiesa en las redes sociales

Después de que esta conocida revista anunciara esta esperada reconciliación, Amelia Bono y Manuel Martos se han convertido en los protagonistas principales de la prensa social de nuestro país.

La hija de José Bono no ha querido dejar pasar la ocasión para pronunciarse al respecto. "Estamos muy bien y ahora mejor aún. Por supuesto que Manuel es el hombre de mi vida", aseguró tímidamente ante los medios de comunicación.

| GTRES

Durante todos estos meses, Amelia Bono ha sido uno de los personajes más seguidos por la prensa del corazón española. Y es que, su fugaz romance con el empresario Fernando Ligues, la convirtieron en el centro de todas las miradas.

El pasado mes de marzo, la influencer volvió a ser noticia. Muchos apuntaban que la actual nuera de Raphaelhabía vuelto a quedarse embarazada; algo que ella misma desmintió a través de sus redes sociales.

"He recibido muchos mensajes privados. No estoy embarazada ni voy a estarlo", aseguró Amelia Bono. "Yo ya he cubierto mi cupo", añadió con ironía. "Me veréis más gordita y qué bien, porque siempre me decís que estoy muy delgada".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Amelia Bono no es la única

Amelia Bono no es la única famosa que ha tirado del humor para desmentir su embarazo. Hace un tiempo, la actriz Úrsula Corberó empleó esta misma táctica para aclarar el malentendido.

"Sí, estaba embarazada de una hamburguesa gourmet y unas patatas fritas con mayonesa. Pero ya parí y el postparto ha ido de maravilla", aseguró en sus redes sociales.

| Europa Press

Otra de las mujeres que ha hecho de la ironía su mejor aliada ha sido Andrea Molina. Hace algo más de año, la hija de Lydia Bosch acudió a su cuenta de Instagram para anunciar que no estaba embarazada.

"A ver cómo le explico yo a Juan que lo que tengo en mi barriguita son un plato de coquinas y una de papas bravas", confirmó entre risas.

"No se puede ser tan payasa porque después pasa lo que pasa, que entren unos coches hay paparazzis y te sacan unas fotos en mitad de tu momento clown, diciéndoles a tus amigos que de todo lo que has comido parece que estás embarazada. ¡Habrá que reírse!".