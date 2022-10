Amelia Bono desvela quién es su verdadero padre y enseña la prueba final

Amelia Bono lleva mucho tiempo en el centro de la noticia, pero nunca había tenido tanto protagonismo como ahora. Desde que se separó de Miguel Martos su vida dio un giro, pues se convirtió en un rostro destacado de la crónica social. Nunca ha hecho negocio vendiendo su privacidad, pero tiene una relación estupenda con los reporteros.

Amelia Bono ha conseguido algo que su padre José nunca logró: ganarse el cariño de público y tener una imagen trasparente. Gran parte de su éxito se lo debe a las redes sociales, pues publica vídeos y fotos que demuestran que es una mujer normal. Lleva una vida tradicional, a pesar de que todos sus pasos son retransmitidos en los medios de comunicación.

Amelia está cansada de que José no tenga la misma suerte, así que ha hecho algo para demostrar quién y cómo es su verdadero padre. No es ese hombre frío que pintan sus detractores, es bastante más cariñoso y cercano de lo que el público piensa. Por ese motivo ha tomado una decisión: enseñar las pruebas definitivas en la red social TikTok.

Amelia ha publicado un vídeo del expolítico que deja al descubierto su faceta más desconocida: es un padre más, normal y corriente. A lo largo de su carrera ha recibido muchas críticas, pero lo único cierto es que él siempre ha estado al margen del escándalo. Evidentemente ha cometido errores, aunque nunca ha entrado en el juego de sus rivales y siempre ha permanecido en el terreno político.

Bono tiene mucho poder en las redes, así que ha querido tener un gesto con José para que sus seguidores descubran quién es en realidad. Muchos periodistas aseguran que el experto en leyes es bastante más humilde de lo que parece. De hecho, siempre según sus amigos, tiene un sentido del humor estupendo y desde que se retiró está centrado en su familia.

Amelia Bono prefiere no esconder ningún secreto

Amelia tiene claro cuál es el secreto del éxito: mostrar la verdad tal y como es, no perder tiempo en esconder ciertos aspectos. Por eso cuando comenzó su crisis con Manuel supo que lo debía contar cuanto antes, no quería dejar espacio a la especulación. Se dio cuenta de que no tenía remedio y en ese momento emitió un comunicado anunciando la separación.

Bono siempre estuvo en contacto con el hijo de Raphael, en ningún momento dejó de estar enamorada, así que terminaron perdonándose. Cuando tuvieron claro que iban a volver publicaron una fotografía informando de la decisión que habían tomado. La transparencia es su seña de identidad y sabe que su familia debería seguir sus pasos.

La empresaria ha destapado quién es su padre real: no es ese hombre frío que pintan algunos medios, al menos para ella. El vídeo que ha publicado demuestra que es mucho más humano de lo que parece, sobre todo en esta última etapa. Ha abandonado la política y lo único que le interesa es que sus nietos, los hijos de Amelia, sean felices.

Amelia Bono ha empezado un nuevo trabajo

Amelia siempre ha brillado en el panorama empresarial, pero ahora ha descubierto que tiene mucho talento en Instagram. Sus estilismos causan sensación, por eso las mejores marcas contactan con ella para hacerle propuestas. Es imagen de campañas muy importantes y cada vez tiene más peso como influencer, su nuevo y apasionante empleo.

Bono se ha dado cuenta de que estar cerca de sus seguidores es una opción perfecta, pues dan la cara por ella cuando es necesario. También es verdad que no suele protagonizar escándalos, todo lo que hace entra dentro del marco de la normalidad. Por eso es una buena consejera para José, quien siempre se ha caracterizado por ser más llamativo.