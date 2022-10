Amelia Bono desvela de quién se quedó embarazada y deja mudo a Miguel Martos

Amelia Bono se ha convertido en una de las personalidades más influyentes de la crónica social y cada vez tiene más seguidores en sus redes. Publica varios contenidos semanales y sabe que el público está deseando conocer más aspectos de su vida. Por eso ha desvelado de quién se quedó embarazada: de Miguel Martos, un hombre maravilloso para ella.

Amelia Bono sabe que el padre de sus hijos es muy tímido, por eso respeta tanto que se mantenga al margen de la popularidad. Pero ella es alguien importante y no quiere dejar de lado a sus fans, de ahí que publique tantas imágenes de los suyos. Recientemente ha posado delante de un espejo y cuando se ha dado cuenta su marido está detrás haciendo muecas.

Amelia conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón y le da rabia que los espectadores no conozcan mejor a Miguel. Es famoso por ser el hijo de Raphael, pero él también tiene a sus espaldas una carrera que se merece ser aplaudida. Lo que nadie imaginaba es que detrás de su apariencia seria se esconde una persona divertida y bromista.

Amelia ha publicado un vídeo para demostrar quién es el hombre que le robó el corazón, quiere que se dé a conocer tanto como ella. El hijo del cantante ha concedido varias entrevistas, pero siempre se ha limitado a hablar sobre su vida profesional. Cuando tuvo la crisis con su mujer mantuvo la compostura y repitió lo mismo muchas veces: que había sido de mutuo acuerdo.

Bono se dio cuenta de que no podía estar separada del padre de sus hijos, por eso dio marcha atrás y empezó de cero. Están viviendo una bonita luna de miel desde que se reconciliaron, se nota que el amor que sienten es puro y real. La influencer ha recibido muchas felicitaciones, pues ha conseguido que su matrimonio sea envidiado por todos.

Amelia Bono ha hecho las maletas

Amelia se niega a que termine el verano y ha convencido a su marido para hacer una última excursión: han visitado la ciudad de Getxo. Como no podía ser de otra forma, la empresaria ha publicado varias imágenes de su nuevo destino vacacional. En la última publicación ha mostrado la verdadera cara de Miguel Martos para acercarle a sus seguidores.

Bono tiene un estilo perfecto, por eso llama la atención de tantas marcas y patrocina productos con tanto prestigio. Su figura es muy delgada, de ahí que los rumores de embarazo llamen a su puerta de una forma tan constante. Hace unas semanas ganó un poco de peso y sus fans se pensaban que estaba esperando un niño, pero no es así.

La nuera de Raphael agradeció la preocupación, pero dejó claro que ya había “cubierto el cupo” y que no quería ampliar la familia. Ahora busca disfrutar de su marido, quien no ha parado hasta demostrarle que está a la altura de las circunstancias. En su momento prometió cambios y lo ha cumplido, no tienen tiempo de aburrirse y están en su mejor momento.

Amelia Bono tiene una obsesión

Amelia sabe que pertenece a una familia importante y lo complicado es que se ha unido a un clan que también tiene mucho peso. Por ese motivo tiene tanta fijación por no protagonizar ningún escándalo y lo cierto es que puede sentirse orgullosa. A lo largo de su carrera nunca ha liderado ningún revuelo, ni siquiera cuando anunció su separación.

Bono emitió un comunicado aclarando su situación sentimental e hizo lo mismo cuando descubrió que su crisis estaba solucionada. Nunca ha ganado dinero por ninguna de las dos noticias, por eso es una persona tan respetada en la prensa del corazón. Todos los periodistas que han tratado con ella han dejado claro que estar a su lado es un auténtico privilegio.