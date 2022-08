Amelia Bono desvela que padece una enfermedad que le ha obligado a cambiar de vida

Amelia Bono tiene claro que pertenece a una familia influyente, por eso la prensa sigue sus pasos y el público habla de ella. Se ha dado cuenta de que lo más inteligente es contar la verdad, por eso matiza todos los rumores que circulan sobre su persona. Hace unos meses desveló lo que sucedía con su presunto embarazo: todo era una teoría sin fundamento.

Amelia Bono confesó que su cuerpo estaba cambiando porque se sentía más relajada y estaba comiendo más, pero no había nada oculto. Aseguró que no deseaba ampliar la familia porque sus hijos le dan todo lo que necesita, cree que no es necesario dar otro paso. Los espectadores agradecen que sea tan sincera y los periodistas también, pues evita polémicas que no le aportan a nadie.

Amelia, haciendo gala de la sinceridad que la caracteriza, desveló hace un tiempo que padecía una enfermedad crónica. Afortunadamente ha sabido controlar la situación, pero reconoce que esta anomalía le ha obligado a cambiar de vida. Padece TDAH, un trastorno muy común en la sociedad que ha estado mucho tiempo escondido.

Amelia se propuso un reto: contestar a todas las preguntas de sus seguidores, ahí salió la verdad que había estado oculta. Lo primero que hizo fue aclarar que no era grave y que había aprendido a vivir con ello, no quería que nadie se preocupase. Este tipo de gestos no han hecho más que consolidar su reinado mediático, es una estrella y se merece serlo.

“No fue fácil en algunos momentos y aspectos de mi día a día, pero es un tema personal y he aprendido a vivir con ello”. No tiene ningún problema en compartir el diagnóstico porque muchas personas pueden sentirse identificadas y ella quiere ayudar. Recordemos que no es una enfermedad grave, con la medicación correcta se controla muy rápido.

Amelia Bono está siendo investigada al detalle

Amelia ha cambiado ciertas rutinas desde que le detectaron TDAH y se ha puesto en manos de los mejores profesionales. Actualmente todo está controlado y pocos se acuerdan del tema, pero hay medios que han vuelto a sacarlo a la luz por un motivo importante. Su hermana Sofía ha roto su relación sentimental, así que la familia vuelve a estar en boca de todos.

Bono se ha dado cuenta de que debe ser más cuidadosa, pues su clan está de plena actualidad y no puede cometer ningún error. Es cierto que lleva una vida tranquila, no tiene nada que esconder y puede permitirse el lujo de relajarse. Cuenta con el apoyo de muchos periodistas, pues siempre tiene una respuesta amable para todos los reporteros que le preguntan.

La empresaria está viviendo un verano muy especial, el primero desde que se ha reconciliado con su marido. Han estado separados un tiempo, pero se han dado cuenta de que no pueden estar el uno sin el otro. Manuel Martos nunca desapareció de su presente, pues para ella era importante tener contacto con él por el tema de los hijos.

Amelia Bono ha demostrado que todo es posible

Amelia está acostumbrada a que los medios se hagan eco de sus movimientos, pero su marido Manuel es bastante más tímido. Gran parte del público pensaba que el matrimonio se había separado para siempre, pero todo era una especulación sin sentido. El hijo de Raphael no ha parado hasta recuperar el amor de su mujer y ella está encantada con lo que ha sucedido.

Bono ha demostrado que el amor es capaz de hacer cualquier cosa, por eso ella y su esposo están viviendo un momento tan especial. Coincide con la separación de su hermana Sofía, pero la familia estará unida hasta que pase la tormenta. Siempre ha pasado lo mismo, incluso cuando la nuera de Raphael supo que tenía un trastorno de déficit de atención e hiperactividad.