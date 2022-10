Amaia Montero habla de su primer hijo y explica por qué tiene tanto miedo

Amaia Montero se ha vuelto a convertir en el centro de todas las miradas. Y es que, después del gran revuelo que ha provocado su última publicación de Instagram, han salido a la luz unas declaraciones de la artista hablando sobre su primer hijo.

Tras varios meses alejada del foco mediático, Amaia ha regresado a nuestras vidas con una imagen algo preocupante.

Este sábado 15 de octubre, Amaia Montero dejó a todos sus seguidores de Instagram con la boca abierta tras compartir con ellos una imagen de lo más reveladora.

| Instagram @amaiamonterooficial

En ella, podemos ver a la artista posando ante la cámara de su teléfono móvil con el pelo despeinado y sin una gota de maquillaje. Pero, lo más sorprendente de la instantánea, ha sido el rostro de la cantante.

Y es que muchos creen que Amaia Montero no está pasando por el mejor momento de su vida. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", ha escrito la vasca en los comentarios de dicho post.

Pero esta no es la primera vez que la vasca pone en alerta a sus followers. A mediados de 2020, la cantante decidió alejarse de las redes sociales después de confesar que no estaba pasando por un buen momento, psicológicamente hablando.

"He sufrido muchísimo. Ahora solo necesito curarme y componer con tranquilidad y sin presiones mi nuevo disco", aseguró Amaia Montero en aquella ocasión.

Ahora, y después de todos los rumores que se han generado en relación con su estado de salud, esta conocida artista ha querido hablar sobre una de las espinitas que se le han quedado clavadas en el corazón: la maternidad.

Amaia Montero confiesa su gran temor

Amaia Montero no ha tenido ningún problema en hablar acerca de uno de los sueños que no ha podido llevar a cabo en su vida. Y es que, a pesar de que siempre ha deseado tener un bebé, hasta ahora no le ha llegado la oportunidad.

| GTRES

En una entrevista que concedió en el año 2019 para el medio argentino Infobae, la cantante habló sobre algunos de los aspectos más íntimos de su vida.

"La crisis de los 40 la he pasado. Hay gente que no, pero yo sí y la pasé. A mí me afecta, pero también es positivo porque una vez lo pasas te das cuenta de que eres joven, pero que realmente sabes mucho más que antes".

Amaia Montero aprovechó la ocasión para hacer una confesión que, hasta ahora, jamás había compartido. La artista aseguró que, a pesar de no tener suerte en el amor y de su ajetreada vida, siempre había querido ser madre.

"Quiero ser mamá, pero no he encontrado el momento. Hasta ahora", aseguró ante este medio de comunicación internacional.

| EuropaPress

"Es difícil encontrar una pareja hoy en día. Yo siempre estoy viajando de un lado para otro. Si me voy de gira es como si yo me fuera con él a su trabajo… Eso no me gusta. Yo tengo mi vida, digamos que soy independiente", apuntó a continuación.

Y, aunque hasta ese momento no había sido capaz de encontrar al amor de su vida, Amaia Montero dejó muy claro que sus relaciones anteriores no habían funcionado por diferentes motivos, pero jamás por una infidelidad.

"Las personas con las que he estado, han sido absolutamente leales y tengo muchos exs de los que soy muy amiga" confirmó, dejando muy claro que jamás ha dudado de sus novios, entre los que se encuentra el presentador de televisión Gonzalo Miró.