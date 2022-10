Amaia Montero deja de disimular y confirma el rumor más duro sobre su débil estado

Amaia Montero no atraviesa su mejor momento después de todo lo que le dio la fama allá por 1996 cuando con La Oreja de Van Gogh inició un camino exitoso. Un recorrido que les llevó a cosechar un enorme reconocimiento en España y en Latinoamérica.

Lo cierto es que durante aquellos años, Amaia Montero se movía como pez en el agua en el escenario. Con su banda, muchas generaciones se sabían todas sus canciones y algunas fueron verdaderos himnos del pop español.

Temas como Rosas o La playa fueron cantados por sus fans más acérrimos, hasta que en 2007 la banda se quedaba huérfana de la vocalista irundarra.

Amaia decidía echarse a un lado y emprender una carrera en solitario, no tan fructífera como lo fue en compañía de los cuatro integrantes de La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero sabe que todos son conscientes de su complicada situación

La cantante abandonó el grupo donostiarra para poder continuar su carrera musical como solista. Quiero ser o Palabras fueron alguna de las canciones que más disfrutaron sus fans una vez que salió del grupo.

De hecho, en los últimos años no hemos visto demasiado a Amaia Montero actuando. Y cuando hemos visto alguna foto en sus redes ha surgido la preocupación entre sus fans por las fotografías tan extrañas, y cargadas de filtros, que ha compartido.

En 2020, se retiraba de las redes durante un tiempo por problemas de salud. Por suerte, en las últimas horas ha compartido un post en el que anuncia un nuevo álbum que saldrá dentro de poco tiempo.

Volviendo al pasado, tras la salida de Amaia Montero, Leire Martínez fue la solista elegida para ser la voz principal de la banda española.

Leire Martínez cuenta la verdad sobre la 'guerra' con Amaia Montero

Fue una decisión que no gustó a muchos y algunas críticas fueron de Amaia Montero. Según algunos rumores, esta consideraba que la nueva cantante del grupo solo imitaba su voz.

Los comienzos de Leire Martínez como vocalista de La Oreja de Van Gogh, hace 15 años, fueron difíciles. Así lo ha desvelado la cantante en una entrevista exclusiva en Socialité. A su vez, ha contado cómo ha llevado algunos de los comentarios sobre ella de Amaia Montero. Por ejemplo, en aquella ocasión que aseguró que no le gustaba que Leire firmara discos de la época de Amaia.

Fueron tan salvajes los comentarios críticos comparando a ambas cantantes durante la primera época en el grupo, que Leire tuvo que pedir ayuda psicológica.

“Sinceramente, no me suele gustar pronunciarme en temas de Amaia porque no me gusta generar fuegos. Todos lo que ya trascendió no es agradable, estoy un poco al margen. Yo vengo a trabajar. Que se han dicho cosas que no me han gustado, sí, no lo voy a negar”, dijo con sinceridad la vocalista de LODVG.

"No voy a decir que no me planteara dejarlo, pero en firme nunca"

No esconde que requirió ayuda psicológica para salir airosa de esos primeros meses. “Siempre va a haber alguien que prefiera a Amaia, pero esto no es una competición. Ella es ella con todo su mérito y con todo lo que ella hizo, y yo soy yo, miro hacia adelante. No voy a decir que no me planteara dejarlo, pero en firme nunca”, ha confesado en el programa de Telecinco.

Como se preveía, la vocalista de La Oreja de Van Gogh expuso que no se habla con Amaia Montero, pese a que en ocasiones se llegó a decir que podrían hacer una colaboración juntas.

“Hay una relación correcta, pero no hay una relación más allá, me hubiera gustado hablar con ella a tomar un café para contarnos nuestras experiencias. Pero no surgió y tampoco estuve sola”, zanjó el asunto Leire Martínez. Con todo, puso de manifiesto que las decisiones del grupo se toman entre todos sus miembros.