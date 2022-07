Amador Mohedano sabe que la depresión casi termina con la vida de quien más quiere

Amador Mohedano conoce muy bien a Rocío Jurado porque estuvo con ella hasta el final de sus días, pero nunca dará ciertos detalles. Sin embargo, las redes sociales han recordado que la cantante dio unas declaraciones para confesar uno de sus grandes secretos. Después de separarse de Pedro Carrasco, atravesó una depresión que estuvo a punto de terminar con su vida.

Amador Mohedano nunca se ha pronunciado sobre esta noticia, pero tendrá que tratar el tema en el documental que está preparando. Los seguidores de 'La más grande' han recordado las declaraciones exactas y lo cierto es que dejan poco lugar a la imaginación. Rocío confesó que tuvo un problema mental que estuvo a punto de terminar con lo que más amaba: su vida.

| Cedida

Amador tendrá que comentar las palabras que tuvo su hermana durante una entrevista, cuando confesó el problema que había tenido. “La crisis era tan fuerte que llegó un momento en el que yo me quería agredir, me estaba agrediendo y me quería matar”. La artista explicó que su separación de Pedro Carrasco no fue fácil y que le costó mucho gestionar la situación.

Amador está en una situación comprometida porque Rociíto se ha propuesto contar todo lo que esconde la familia Mohedano. Él es uno de los grandes damnificados y está cansado de soportar rumores que, supuestamente, no se corresponden con la realidad. Se ha hecho amigo de un conocido youtuber llamado Juanjo, quien le ha propuesto grabar su propio documental.

Rocío Jurado consiguió su propósito y todos dicen que se sorprendería al ver en qué ha quedado su legado: su familia no tiene relación. Ha habido muchas discusiones porque el reparto de su herencia abrió heridas que son imposibles de sanar. La cantante intentó favorecer a sus hermanos, pero estos querían más y terminaron atacando a Rociíto.

Amador Mohedano acepta que la situación es grave

Amador siguió de cerca la enfermedad de 'La más grande', de hecho viajó con la cantante a Estados Unidos y no se separó de ella. Lo que pocos sabían es que el cáncer no fue lo único a lo que Rocío tuvo que hacer frente, antes superó una depresión. Según contó ella misma, no imaginaba que separarse iba a ser tan complicado y hubo un momento en el que se sintió superada.

| La Noticia Digital

Mohedano ha guardado el secreto hasta el final, pero los espectadores tienen mucha memoria y se han lanzado a las redes sociales. Han recordado que la exmujer de Pedro Carrasco confesó su drama e intentó concienciar al público de la importancia de la salud mental. Jurado fue precursora de muchos movimientos, aunque pocos recordaban que también habló de la depresión.

El padre de Chayo cree que Rociíto ha cruzado demasiadas líneas rojas y no le perdonará nunca todo lo que está haciendo en Telecinco. Se ha tomado la revancha y ha prometido contar su verdad en YouTube, una verdad que siempre ha estado incompleta. Por respeto a su hermana, la persona a la que más ha querido, en sus entrevistas, se guarda detalles que están a punto de salir.

Amador Mohedano fue el primero en enterarse

Amador era el hombre de confianza de Rocío Jurado, así que a nadie le ha extrañado que fuera el primero en descubrir el problema. La cantante pensó que sería más feliz sin Pedro Carrasco, por eso, se separó de él, pero no esperaba que fuera un proceso tan duro. Estuvo a punto de terminar con todo, pero su fortaleza se lo impidió y se dio cuenta de que tenía que avanzar.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Mohedano adoraba a 'La más grande', aunque no tolera que su hija le acuse de terminados atrevimientos. Ha arremetido contra Rociíto en más de una ocasión y lo peor está por llegar porque ahora cuenta con el apoyo del youtuber Juanjo. Fidel Albiac también tiene motivos para estar preocupado, pues él siempre ha sido uno de los grandes rivales de la familia de su mujer.