Amador Mohedano y Rosa Benito descubren la condición para ganar 180.000 euros

Hace aproximadamente más de una semana, todo el mundo fue testigo de cómo Amador Mohedano y Rosa Benito se han apoyado como nunca tras las últimas polémicas familiares.

Todo empezó con motivo del estreno de la segunda docuserie de la hija de 'La más grande', En el nombre de Rocío. En esta segunda parte, la mujer de Fidel Albiac ha cargado duramente contra sus familiares más mediáticos, entre ellos, Amador, Gloria y Rosa.

Y es que el exmatrimonio no dudó en apoyarse por los duros momentos que están pasando. Lo cierto es que, tras años sin poder verse ni en pintura, se reencontraron públicamente en el programa Déjate querer.

Fue en ese plató dónde se dedicaron muestras de complicidad y demostraron que seguían sintiendo cariño el uno por el otro.

En ese momento, todos los rencores desaparecieron e incluso, para demostrar que el pasado ya estaba más que enterrado, protagonizaron un beso. Por lo que ahora las cosas entre ellos dos están mejor que nunca.

Por otro lado, se sienten felices por un gran motivo, pese a que no les hace nada de gracia que este secreto familiar haya salido a la luz.

La compensación económica que ha hecho callar a la hija de Rosa Benito

No cabe duda de que todo el mundo ha sido testigo de las continuas peleas judiciales que han tenido Chayo Mohedano y su marido, Andrés Fernández, con La Fábrica de la Tele.

Y es que la hija de Rosa Benito siempre ha hecho públicos sus problemas con la productora de Sálvame. Asimismo, en redes sociales era común ver a una Chayo denunciando los conflictos judiciales que tenía con esta.

Además, su marido también ha tenido encontronazos con La Fábrica de la Tele por la famosa 'Operación Deluxe'. Lo cierto es que Andrés fue uno de los tantos personajes que fue espiado por la productora.

Por lo que en 2019, el esposo de Chayo decidió interponer una denuncia contra esta por mostrar su ficha policial.

Mientras esperaba a la fecha del juicio, la hija de Amador iba informando en redes sociales sobre las novedades. Concretamente, en Twitter solía mostrar su enfado hacia los responsables de la productora.

No obstante, no fue hasta el 13 de junio de este año que se celebró por fin el ansiado juicio. Ese mismo día, la cantante avisaba que se iba a enfrentar cara a cara con sus detractores.

Asimismo, la hija de Rosa Benito admitió que habían intentado comprar su silencio, pero ella, por lo visto jamás aceptó, hasta ahora. Lo cierto es que desde la resolución del juicio, no se ha vuelto a leer una sola réplica de la prima de Rociíto. El motivo sería, nada más y nada menos, que por un acuerdo de confidencialidad.

| GTRES

Según Informalia, fuentes cercanas a la hija de Amador aseguran que ambas partes llegaron a un acuerdo económico. "La cifra se sitúa en torno a los 180.000 euros", afirman. Pero consiguieron hacer trato con una condición de por medio.

"Que ninguna de las partes hiciera público el acuerdo y que, por supuesto, la cantante y su esposo, dejaran de hablar de la productora de Sálvame".

La historia judicial de la hija de Amador y Rosa con La Fábrica de la Tele

Sin duda alguna, con razón nadie de sus seguidores ha vuelto a escuchar a una Chayo Mohedano enfadada con la productora. Y es que al final ha decidido que lo que más le conviene es aceptar la suma de dinero y seguir adelante con su vida.

Lo cierto es que esta cantidad ha sido muy tentadora para la hija de Amador y Rosa Benito, dado que no se ha podido resistir.

Todo este conflicto empezó cuando la prima de Rociíto, en más de una ocasión, afirmó que se había sentido "humillada" por la productora. Además, consideraba que estaba recibiendo acoso desde Sálvame, por lo que no dudó en ponerlo en manos de sus abogados.

"Habéis intentado acabar conmigo muchas veces, pero he resistido a vuestro maltrato diario. Y no es la cadena, no te equivoques, quien delinque es la productora, no manipules. La cadena se desentiende del daño que hacéis y eso es lo que no te deja dormir", replicaba a Jorge Javier, que no entendía el odio de Chayo hacia el formato.

A partir de entonces, fueron ocho largos años de lucha en que no se llegó a nada. Sin embargo, todo empeoró cuando su marido se vio gravemente perjudicado por la 'Operación Deluxe', y, finamente, consiguieron la ansiada victoria judicial.