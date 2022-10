Amador Mohedano reconoce que está mal porque ella no quiere tener relaciones con él

Amador Mohedano es uno de esos familiares mediáticos de Rocío Carrasco que ha sido más vapuleado por la hija de 'la más grande'. Todos desde que esta decidiese romper su silencio. Quiso contar la realidad más cruda sobre todos ellos y no le ha salido mal la jugada.

Amador Mohedano ha sido actualidad en los últimos días, ya que estaría pensando en interponer una demanda conjunta contra Rocío Carrasco por ciertas acusaciones. Pero, más allá de este asunto, Amador ha visto asombrado como el padrastro de Rociíto volvía a los platós de televisión este lunes.

José Ortega Cano ha sido otro de los damnificados por la ira de Rociíto y después de mucho tiempo sin dar una entrevista, ha vuelto a dar la cara. Lo ha hecho, a su manera, en el regreso de Ana Rosa Quintana a su programa, tras tratarse de un cáncer de mama.

Amador Mohedano es sabedor de que el torero sigue enamorado

Ortega era la gran atracción televisiva de esta esperada vuelta de la comunicadora madrileña, que quería dar el 'do de pecho' contando con la presencia del marido de Ana María Aldón. El caso es que el diestro no dejaba indiferente a nadie asegurando que sigue enamorado de Aldón, aunque esta ya no quiere saber nada más de él.

Amador Mohedano ha contemplado como su familiar tiene todas las de perder en esta crisis matrimonial que parece no tener solución. Y todo a vista de lo confesado por el diestro andaluz.

Ortega no ha querido ocultar que su esposa ya no ve al mismo hombre del que se enamoró hace diez años. Por si fuera poco, ha confirmado el discurso de la modista sanluqueña al afirmar que apenas se hablan. Así que se hace muy complicado que vuelva la vida pasada que llevaba con la madre de su hijo.

Amador Mohedano no esconde que su amigo se quedará solo

Lo que sí tiene claro es que está muy orgulloso de haber tenido a su pequeño con Ana María Aldón. Este ha alabado al menor afirmando que es "muy buen chico, un excelente estudiante" y que si hay algo que une al matrimonio en estos momentos es el hijo que tienen en común.

Además, el diestro ha sido preguntado por Ana Rosa por un hecho que afectó notablemente a la moral de su todavía esposa. Estamos hablando de las declaraciones del torero en las que afirmaba que la chipionera Rocío Jurado ha sido la mujer de su vida.

"Si he mentado a Rocío Jurado ha sido porque soy persona y he vivido con ella. Y a Ana María la quiero muchísimo, pero cada una tiene su parcela". Sobre su estado actual con la diseñadora de Sanlúcar, expuso lo siguiente. "No lo sé yo tampoco, ella no se comunica conmigo, hablamos poco", ha admitido.

"Mi semen es de fuerza, vamos a por la niña"

En un alegato final para pedirle a su mujer que todo pueda volver a su cauce, algo que es casi una utopía, Ortega ha dicho lo siguiente.

"Daría cualquier cosa para que nosotros continuáramos como pareja, haciendo una vida normal, ella con su trabajo y yo con el mío. No me encuentro bien si no es así. Depende de los dos", deslizó.

Además, la entrevista no podía terminar de otra manera que con un momento surrealista del torero. Este se ha levantado y le ha pedido lo siguiente a Aldón para intentar arreglar la crisis.

"Mi semen es de fuerza, vamos a por la niña", sentenciaba. El alegato se ha hecho viral y ha sido muy criticado en las redes sociales.