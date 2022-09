Amador Mohedano habla sin piedad de los hijos de Rociíto y se burla del duro problema

Rocío Carrasco sigue al pie del cañón con su segundo documental. Sigue explicando por qué no se habla con su familia materna y qué es lo que estos han hecho con ella durante tantos años. Aunque este programa se emite en privado, lo cierto es que muchas de sus declaraciones se difunden como la pólvora en redes sociales.

La propia cadena no duda en emitir en abierto varias declaraciones que dejan en muy mal lugar a personajes como Ortega Cano o Amador Mohedano. De hecho, este último es hoy nuestro protagonista. Sus últimas declaraciones sobre Rociíto y los hijos de esta se han vuelto virales.

Amador Mohedano se cava su propia tumba

Rociíto dio un paso gigante al anunciar que iba a ser la protagonista de un documental en el que iba a contarlo todo. Maltrato físico y psicológico, broncas y peleas con su familia fueron algunas de las declaraciones que le han convertido en una de las mujeres más valientes de España.

No conforme con eso, Rociíto ha protagonizado un segundo documental que, a diferencia del primero, se emite en privado en MitelePlus. Esto, por el momento, no está siendo un problema pues las declaraciones más duras se emiten en abierto y se filtran en las redes sociales.

El último protagonista de estas es Amador Moheano. Rociíto dejó muy claro de qué calaña está hecho el hermano de su madre, y esto al protagonista no le ha gustado nada. Prueba de ello es la última conversación que Amador tuvo vía teléfono, que fue grabada y emitida en directo en Telecinco.

En ella, Amador habla lo más grande de su sobrina y de los hijos de esta. Se burla y se ríe de ellos, algo que no ha gustado nada a Mediaset, que no ha dudado en calificarle de “maltratador”.

Las declaraciones más duras

Jorge Javier Vázquez, que en ese momento presentaba el programa, se quedaba de piedra con las declaraciones de Amador Mohedano. En ellas, el tío de Rociíto le echaba la culpa a esta de que sus hijos no quisieran hablar con ella.

“Que se siga llenando los bolsillos de dinero y que dejes a sus hijos abandonados y que no los llame. Ella tendrá hasta los restos de su vida la pregunta clave de todo esto. ¿Cómo llevas cinco años sin hablar con tu hijo pequeño? ¿por qué?”, decía Amador.

Unas declaraciones que incendiaron el plató de Telecinco. Bárbara, psicóloga, calificaba la actitud de Amador Mohedano de “imperdonable”.

“Esto es una estrategia habitual en los maltratadores: formar una alianza con los allegados para tachar a la mujer de loca, de mentirosa. A veces lo consiguen y los familiares se prestan sin tener conciencia. Pero en esta ocasión, el caso de Amador Mohedano tiene conocimiento de lo que está pasando y es imperdonable”, aseguraba.

Jorge Javier, muy enfadado con la situación, también quiso dar su opinión. “No sé cómo, pero los maltratadores acaban convirtiéndose en víctimas de cara a la opinión pública”, decía.

Sin duda, unas duras declaraciones que las redes sociales no han tardado en calificarlas de “violencia vicaria pura y dura”. Por el momento, Amador no se ha defendido ni se espera que lo haga pues, por el momento, ha decidido no pisa un plató de televisión.

Parece que el segundo documental de Rocío Carrasco está mermando la tranquilidad que muchos de sus familiares tenían años atrás. Con estos dos documentales, ha quedado algo claro: que los buenos no son tan buenos, ni los malos tan malos.

