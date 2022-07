Amador Mohedano habla de David Flores Carrasco para enviar un mensaje alarmante

David Flores Carrasco intenta vivir ajeno a las polémicas familiares que le rodean. Su madre se ha puesto el mundo por montera y se despacha a gusto contra todo el que se le pone por delante. Su documental, En el nombre de Rocío, va avanzando semana a semana y despellejando, uno por uno a todos los miembros de la familia.

David está pasando un verano de relajo y tranquilidad en Málaga. Se ha dejado ver acompañado de Olga Moreno, con Lola y con su hermana Rocío. Ajeno al terremoto familiar.

Tampoco él tiene previsto ir a corto plazo al museo que se ha abierto en Chipiona para homenajear a su abuela. A pesar de ser el fan número 1 de 'la más grande, David no ha recibido invitación, al igual que el resto de la familia.

| Europa Press

Este jueves, el museo se abre al público, tras la inauguración del fin de semana. Amador Mohedano, uno de los artífices del espacio expositivo no ha querido echar más leña al fuego ante los micros de Sálvame. Con un tono aparentemente conciliador, no ha querido criticar en exceso a su sobrina, que le ha acusado de aprovecharse de Rocío Jurado, de engañarla, de no hacer bien su trabajo y casi de robarle incluso dinero.

Amador, sin embargo, sí ha hablado largo y tendido con el youtuber Juanjus. Es uno de los más activos en redes, con casi medio millón de suscriptores y se dedica a desmontar las supuestas mentiras de Rociíto.

David Flores Carrasco ante las palabras más duras que no quería escuchar

David Flores Carrasco no lleva demasiado bien el conflicto familiar. Ya ha dado por perdida la posibilidad de reencontrarse con su madre a corto plazo. No obstante, le duelen las palabras contra ella y lo enredados que están los asuntos de su familia.

Amador ha opinado al respecto sin tapujos. Ha afirmado que Rociíto "tiene odio contra todo el mundo, no la reconozco, se le ha ido la olla".

Para Amador, un hecho determina todo lo demás. "Lo que ella ha marcado para su vida en su pecho es que ha abandonado a sus hijos. Diciendo eso, lo demás sobra todo. Si habla mal de su hija, que la ha puesto a los pies de los caballos, ¿qué no va a hablar del resto de la gente por dinero y por audiencia? De su hijo no puede decir nada por qué vamos, es que ni lo ha tratado".

Durísimas manifestaciones que a David Flores Carrasco le habrán dolido en el alma.

Amador dice que tiene miedo de hablar, pero no deja de hacerlo, para defenderse: "A mí me da miedo hablar, pero llega un momento... tengo pánico de como ha llegado la situación a donde está, es que no tiene freno. ¿Qué habría que hacer para que esto frenase? ¿Nos callamos todos?

El exmarido de Rosa Benito, afirma que la relación de él con Rocío Jurado siempre fue buena y correcta. "Ha puesto a su madre de tonta, además y a Rocío no se le escapaba una. A mí me tenía controlado, vigilado, porque de mí dependían todas las cosas".

Según Amador, los familiares que salen en el documental apoyando la tesis de Rocío Carrasco, "no han tenido relación con ella nunca. Nunca han estado un par de días con ella".

David Flores Carrasco, con ganas de ver el museo de su abuela

David Flores Carrasco querrá conocer el museo de su abuela en algún momento. Es lógico, pues siempre se ha dicho que siente "devoción" por ella. En este sentido, Amador, que estuvo dos años trabajando en este museo que ahora ha abierto sus puertas, aclara algunas cosas:

"Rocío (Jurado) me decía a mí, porque con su hija nunca ha tenido una relación de cosas de trabajo: si un día hay un reconocimiento a mi carrera artística quiero que sea en Chipiona. Y si un día yo falto, quiero quedarme en Chipiona. Y así se ha hecho, al fin se cumple tu sueño".

| Instagram (@olgamorenooficial)

Mohedano saca pecho: "este museo está hecho por mí, con el pensamiento de ella. Lo que la gente verá allí ahora cuando entre, es lo que yo he hecho. A esta chiquilla (Rociíto) se le han cruzado los cables por abducción".

Amador asegura también que la relación entre madre e hija no era buena. "Ella a su madre la hizo tan feliz... cuando nació y era un bebé, pero cuando dijo 'aquí estoy yo', de adolescente, fue muy rebelde, tenía todos los caprichos del mundo y todo el mundo pendiente de la niña. Ella se ha encontrado una vida hecha".

David quiere que la polémica pare

También arroja otra versión sobre la relación de Pedro Carrasco con la familia de Jurado. "Con mi cuñado Pedro yo me he llevado de maravilla y lo que cuenta Raquel Mosquera de que no se hablaban desde hacía un año es verdad. Desde que entró Fidel a ese hospital, cuando el accidente, a Pedro le cambió la cara".

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

La historia de siempre, dos versiones tan contradictorias sobre una misma historia que cuesta creer que no haya mentiras de por medio. En cualquier caso, el deseo de David Flores Carrasco sería que la polémica frenase y que se dejara de hablar de tantas desavenencias familiares.

Amador comparte este deseo, pero a diferencia de David, él siente la obligación de dar su versión, ante los ataques de Rociíto. "¿Cómo se puede hablar de esta forma? ¿Cómo se puede tener este corazón?. ¿A quién sale esta criatura. ¿Si en nuestra familia no hay ni un rasgo de nada de esto?"