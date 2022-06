Amador Mohedano confirma las sospechas de Gloria, su hermana acusada de robo

Amador Mohedano ha sido representante de la cantante más importante del país, por eso conoce tan bien el mundo del espectáculo. Cuando se enteró de que Rociíto iba a protagonizar un nuevo documental en Telecinco lo tuvo claro: Gloria Mohedano sería la gran perjudicada. La mujer de Fidel Albiac acusa a su tía de haber robado 200.000 pesetas, pero eso no es lo más grave.

Amador Mohedano ha confirmado lo que todo el mundo sospechaba: Gloria tendrá que dar explicaciones más pronto que tarde. No está quedando en buen lugar, pues Carrasco asegura que se quedó con un regalo que Jurado le hizo a su hijo. La cantante le entregó una alta cantidad de dinero para que su sobrino celebrase su boda, pero nunca llegó a recibirlo.

“Mi madre lo llama y le dice «niño, que no me has llamado para decirme si te ha parecido bien el regalo». A lo que Antonio le responde «Rocío, yo no tengo ningún regalo tuyo»”, explica Rociíto en su nuevo documental. “Gloria nunca le dio ese dinero”, sentencia asegurando que su tía robó las 200.000 pesetas que la cantante le quería entregar a su sobrino Antonio.

Amador sabe perfectamente que su hermana tiene mucho que esconder y ahora que la verdad está saliendo a la luz debería hablar. Siempre ha estado en un segundo plano, pero supuestamente es ella la que toma las decisiones más importantes de la familia. Según Carrasco, nunca tuvo buena relación con Rosa Benito porque desconfió de ella desde el primer momento.

“Rosa no es santo de la devoción de Gloria desde el principio, de hecho se tiran bastante tiempo sin hablar”, explica Rocío. Sin embargo, se dieron cuenta de que debían estar unidas y después de la muerte de la cantante formaron alianza. Tienen un objetivo común: dejar mal a la mujer de Fidel Albiac e intentar que no siga hablando en los medios.

Amador Mohedano ha quedado retratado

Amador siempre ha tenido fama de conquistador, pero nadie sabía que antes de conocer a Rosa Benito estuvo prometido. Rociíto asegura que la tercera en discordia era una mujer llamada Luisa, una persona que sí contaba con el beneplácito de Gloria. Cuando la hermana de la artista se enteró de que Luisa iba a salir de la familia “se lo tomó mal”, por eso no quería a Rosa Benito.

Mohedano tiene mucha experiencia y ya ha hablado con varios periodistas para defenderse, pero su hermana no sabe por dónde empezar. El representante ha confirmado sus sospechas: el público no tiene un buen concepto de la mujer de José Antonio Rodríguez. La hija de la Más Grande asegura que es una persona envidiosa y que su estado de ánimo es demasiado agrio.

Rociíto no tiene un buen concepto de su familia y está convencida de que se han enfrentado a ella porque querían más dinero de Jurado. Ha desvelado que no son un clan unido, de hecho han tenido muchas discusiones que no han trascendido. “Entre ellos chocaban, pero no me extraña porque siguen chocando”, desvela la madre de David Flores.

Amador Mohedano y sus discusiones familiares

Amador, según ha contado Rociíto, ha tenido varios enfrentamientos con Gloria. Todo el mundo pensaba que la relación entre ellos era idílica, pero no es así. Supuestamente la hermana de la cantante y su marido José Antonio quieren tomar más decisiones de las que le corresponden.

La exmujer de Antonio David insinúa que su tía se quedaba con dinero y que pedía demasiados cheques a nombre de Jurado. “De repente llegaba y decía «me ha dicho mi hermana que me firmes un cheque». Entonces mi tío Manolín le preguntaba qué cantidad quería y ella respondía «me ha dicho Rocío que lo dejes en blanco»”, explica muy indignada.

“¿Para qué era ese dinero? Todavía no se sabe. Supongo que sería porque su hermana se lo había dicho, ¿pero y si no?”, pregunta Rociíto dejando la duda en el aire.