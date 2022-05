Álvaro Morte, el mítico Profesor, revela el ahora inexplicable error de su mujer

Álvaro Morte es uno de los actores del momento. El actor gaditano nacido en 1975 está viviendo un momento profesional muy dulce. No está en la cresta de la ola, eso ya pasó.

En estos momentos tiene el reconocimiento profesional suficiente como para poder elegir en qué proyectos quiere trabajar e ir construyendo así su carrera. Todo el mundo conoce a Álvaro Morte por su papel de El Profesor en la mítica serie La casa de papel.

Ya antes, Morte había trabajado en series como El secreto del Puente Viejo o Amar es para siempre. Allí demostró que es un buen actor, pero estaba totalmente encorsetado en telenovelas de sobremesa.

Luego llegó su oportunidad de encarnar al calculador e inteligente personaje en la serie estrella de Netflix y las cosas llegaron a otro nivel. Fama mundial, prestigio internacional y una auténtica legión de fans alrededor del planeta.

A pesar de este exitazo, Álvaro tiene clavadas unas palabras que alguien muy importante para él le dedicó en un momento decisivo en su vida.

Alvaro Morte confirma el error de su pareja

Álvaro Morte es un tipo tranquilo y discreto con su vida privada. No le llama la atención la popularidad y menos si se centra en su vida personal. Comparte su vida con Blanca Clemente, una estilista de profesión que conoció cuando empezaba como actor en televisión.

Desde entonces no se han separado. A pesar de quererse mucho, tal como demuestran en sus rede sociales, Álvaro no olvida unas palabras que Blanca le dijo por aquel entonces. "Tu ya no vas a pegar ningún pelotazo, eso es para veinteañeros".

A pesar de los pronósticos (fallidos) de su novia, Álvaro no se dio por vencido y siguió intentándolo en la interpretación. Hasta que le llegó el exitazo que le ha conducido a su posición actual.

Inicialmente, iba para ingeniero. De hecho, empezó a estudiar Telecomunicaciones en Canarias, pero en primer curso "se me cruzó el teatro y se fastidió todo", ha contado.

Estudió interpretación en Córdoba, en Finlandia y en Madrid. Se declara un "obseso de la formación continuada. Jamás uno puede asumir que está formado".

Álvaro y Blanca son padres de dos hijos, León y Julieta. Actualmente son también socios en algunos de sus proyectos laborales y ella le ayuda a elegir sus papeles. Tienen una productora que se llama 300 pistolas y que también funciona como compañía de teatro.

Otro momento decisivo en la vida del actor y para el que Blanca fue el apoyo necesario sucedió hace más de diez años, cuando él tenía 33. Álvaro Morte fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en el muslo izquierdo, lo que le hizo temer por su pierna. De hecho, pensaba que se la tendrían que amputar.

Blanca estuvo en todo momento con él, dándole ánimos y inyectándole optimismo. Finalmente se curó y desde aquel momento valora mucho más a las personas que le quieren y rodean.

Álvaro Morte pasa página con nuevos proyectos profesionales

Álvaro Morte selecciona muy bien los papeles que quiere interpretar. A sus 47 años - que no aparenta para nada - ha optado por no encasillarse en rols parecidos al del Profesor. Así pues está en pleno rodaje de la serie Sin límites, que se estrenará en Amazon Prime Video y que relata la primera expedición que dio la vuelta al mundo.

El actor apuesta por cambiar completamente de registro y meterse en la piel de Juan Sebastián Elcano, que vivirá muchas aventuras y acción, en una producción de época.

También lo vimos, tras La casa de papel, en El embarcadero, una serie más emocional e intrigante sobre un hombre que vive dos vidas paralelas, una con cada mujer hasta que muere y ellas coinciden y lo descubren.