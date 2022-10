Alonso Caparrós rompe la relación porque cree que ella no sabe comportarse en público

Alonso Caparrós vivió ayer una de las tardes más desagradables desde que es colaborador de Sálvame. Siempre hace gala de su buen talante, pero ha tenido que cambiar sus normas.

Así las cosas, es extraño que Alonso Caparrós pierda los nervios en pleno directo. Algo que ha sucedido en el programa de este lunes para sorpresa de la audiencia de Telecinco.

Y es que Sálvame ha vivido una de las broncas más notorias de los últimos tiempos. Ha sido una disputa verbal en toda regla entre dos colaboradores que, a priori, tenían una relación bastante cordial hasta el día de ayer.

Lo cierto es que las hostilidades han comenzado cuando Belén Esteban ha querido sacar la cara, tres días más tarde, por su compañera Laura Fa.

Alonso Caparrós finiquita la relación tras el altercado en directo

Ha decidido dar un paso adelante y entonar el 'mea culpa' después de que la tertuliana catalana fuese insultada gravemente por Kiko Matamoros el pasado viernes en el Deluxe.

Fue una situación más que desagradable para el programa. La realidad es que no supo atajar de la mejor forma esta actitud reprochable del veterano colaborador de Telecinco, que abandonó hasta dos veces el plató.

| Cedida

Laura Fa criticaba que Kiko Matamoros mantuviese una relación de pareja con una persona que aún no estaba formada intelectualmente. Así, estaba hablando de su novia desde hace más de tres años, la modelo e influencer Marta López Álamo.

Alonso Caparrós ha ofendido a su compañera

Alonso Caparrós está cansado de seguir aguantando y ha dicho lo que piensa. Kiko Matamoros estalló contra Laura llamándola de todo y los colaboradores del programa apenas abrieron la boca durante esta disputa tan fuera de lugar.

| Telecinco

El caso es que Belén Esteban volvía hace unas horas al plató de Sálvame Naranja y tras pensarlo fríamente durante el fin de semana, quiso tener un gesto cariñoso con su compañera. Algo que estuvo a punto de emocionar a Laura Fa.

Lo cierto es que la afectada no quería darse demasiada importancia y ahí confesó que todo "se fue de las manos en un momento dado". Asimismo, esta aseguró que "si tengo que hablar con Kiko ya lo hablaremos en su día", apuntaba la colaboradora.

A los pocos segundos de su intervención, Alonso Caparrós quiso excusar en parte a Kiko Matamoros. Con todo, este dejó claro que lo que sucedió el pasado viernes "es un problema de todos y que todos tenemos que cuidar de Kiko".

Alonso Caparrós escucha una frase muy dura

A partir de ahí, Belén Esteban saltó como pocas veces habíamos visto en los últimos tiempos para reprocharle a Alonso Caparrós sus palabras tan livianas en referencia a Kiko Matamoros.

| Mediaset

Para empezar, la 'princesa del pueblo' llamó "cobarde" al tertuliano. A su vez, sostuvo que "no tenía lo que hay que tener para decirle a Kiko lo que no hay que hacer en un plató", incidía la madrileña.

Caparrós, al verse insultado de forma inesperada por la de Paracuellos, vio cómo esta no le dejaba hablar y la llamó "maleducada", algo que hizo estallar más a Belén. La mujer de Miguel Marcos no podía permitir que alguien como Alonso le calificase así de manera tan gratuita.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"No, maleducado lo serás tú, eres un pelota y no tienes cojones con Kiko", sentenciaba la madre de Andrea Janeiro ante la mirada atónita de Adela González. Sin lugar a dudas, fue uno de los rifirrafes más inesperados al tratarse de dos personajes televisivos que no suelen tener ningún tipo de animadversión entre ellos.