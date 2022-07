Alonso Caparrós, el colaborador que fue adicto, pillado con malas compañías

Alonso Caparrós es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla, pues siempre ha hablado desde lo más profundo de su corazón. En el pasado era un presentador muy reconocido, pero ahora ha cambiado de trabajo para ser tertuliano de algunos programas. El público le recuerda por sus grandes proyectos, pero también por todo lo que ha hecho al hablar abiertamente de sus problemas con las drogas.

Alonso Caparrós tiene nuevos problemas, pues le han pillado con la persona equivocada y su estabilidad en Sálvame corre peligro. Es íntimo amigo de Paz Padilla, así que no ha dudado en acudir a una fiesta organizada por la presentadora. El problema es que esta compañía va a generar polémica, pues la andaluza mantiene una guerra fría con los colaboradores de Jorge Javier.

| Instagram @alonsocaparrosoficial

Alonso y su mujer se han presentado en casa de Paz, juntos han disfrutado de un evento preparado con mucho cariño. Las redes sociales han reparado en la presencia del tertuliano, quien tendrá que dar ciertas explicaciones en su programa. La andaluza nunca ha terminado de encajar en Sálvame y el último conflicto que tuvo le costó su despido.

Alonso sabe mejor que nadie que Paz Padilla está a punto de volver a Telecinco, pero no lo hará al programa que presentaba antes. La cadena está preparando un espacio exclusivamente para ella, pues es inviable que vuelva a trabajar con los colaboradores de Sálvame. Jorge Javier Vázquez ha reconocido que no tiene relación con su antigua compañera y que nunca le ha echado en falta.

Caparrós se ha convertido en un referente para muchas personas, pues ha escrito un libro reflexionando sobre su peor infierno. Un trozo de cielo azul es un canto a la esperanza, un relato de alguien que ha dejado atrás todas sus adicciones. El comunicador no tiene miedo al reconocer que ha sido adicto y puede presumir de haber tenido la valentía de cambiar de vida.

Alonso Caparrós ofrece explicaciones

Alonso conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón y sabe que todo lo que cuenta debe estar perfectamente secundado. Antes de publicar su libro explicó por qué se había sincerado: la sociedad necesita normalizar ciertos temas. Él ha sufrido por ciertas sustancias y no es el único, pero sí uno de los pocos que se atreve a contarlo.

| Cedida

Caparrós concedió una entrevista en Diez Minutos y aseguró que el público tenía miedo de hablar sobre ciertos temas. “Creo que la droga en esta sociedad es un tabú y también es una excusa para tapar los propios defectos de la sociedad. Cuando uno se pregunta por qué hay tanta drogadicción, creo que lo enfocamos de una manera totalmente equivocada”, declaró en el citado medio.

Paz Padilla tiene mucho que ver con su antiguo colaborador: ambos dan normalidad a asuntos que la sociedad quiere ocultar. La presentadora opina sobre la muerte sin ningún pudor y cree que el público debería estar más concienciado. Quizá sea el espíritu revolucionario lo que ha unido a estos dos maestros del espectáculo.

Alonso Caparrós ha marcado una línea roja

Alonso Caparrós adora trabajar en Sálvame, pero ha tenido que establecer unos límites porque no quiere recordar ciertos asuntos. En el pasado expuso los problemas que tuvo con su familia, pero es uno hombre nuevo y no quiere seguir haciéndose daño. Ha dejado claro que no va a tratar ciertos temas, a pesar de que sus compañeros intenten recuperar viejas polémicas.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Caparrós no tuvo miedo al reconocer que había sido adicto y tampoco lo tendrá para defender su amistad con Paz Padilla. En Mediaset hay quien le considera mala compañía, pero el comunicador no está dispuesto a darle la espalda. Siempre ha estado con ella y se alegra de que haya recuperado su trabajo en Telecinco, alguien fundamental dentro de la cadena.