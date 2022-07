Almudena Cid, pillada con su nuevo novio justo cuando Christian Gálvez decide volver

Almudena Cid se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la prensa desde que rompió su matrimonio con Christian Gálvez.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Según ha salido publicado, el presentador tomó la iniciativa en un momento completamente inesperado, pero ahora todo es historia. Cid ha vuelto a encontrar el amor gracias a Gerardo, un exfutbolista que trabajó en el Real Madrid.

Almudena Cid ha atravesado un momento delicado porque no está acostumbrada a hablar de su vida privada delante de extraños. Sin embargo, cuando anunciaron que se estaba separando de su marido, no tuvo más remedio que dar un paso adelante y contar la verdad. Nunca ha hablado mal de él, pero su familia ha dejado claro que la actriz no ha tenido nada que ver en el fracaso sentimental.

| Trendings

Almudena ha recuperado su sonrisa gracias a un deportista que, actualmente, trabaja como asesor, un hombre bastante desconocido. Gerardo Berodia ha llevado su carrera en la más absoluta discreción, a pesar de que en su momento fue bastante popular. Actualmente, está retirado y se dedica a ayudar a jóvenes futbolistas que quieren triunfar en los campos.

Almudena, según informa la revista Semana, está muy ilusionada y no ha tardado demasiado tiempo en confiar en su nuevo novio. Ya le conocía cuando estaba casada con Christian, pues son amigos desde hace bastantes años. “Todos juntos hacían planes y compartían momentos antes de que surgiese la chispa”, informa la citada publicación.

Christian Gálvez ha decidido volver a primera línea gracias a un programa que promete ser la revolución del verano. Se llama Esta noche gano yo y lo presenta al lado de Carolina Cerezuela, una de las comunicadoras más cotizadas de la pequeña pantalla. Dar este paso no le ha costado, pues el ex de Cid está acostumbrado a formar parte de los proyectos más ambiciosos.

Almudena Cid conoce bien a su nueva pareja

Almudena siempre ha dejado claro que seguía confiando en el amor, a pesar de que se había llevado un gran desengaño con su última experiencia. En Semana, se han puesto en contacto con el entorno y han descubierto algo interesante. La actriz lleva mucho tiempo conociendo a Gerardo porque “tienen el mismo círculo de amigos”.

| Trendings

Cid ha llegado a un acuerdo de divorcio con su exmarido para pasar página cuanto antes y poder avanzar sin guardar rencor a nadie. El exfutbolista le ayudará en esta tarea, pues le está enseñando a disfrutar del verano al máximo. Les han pillado en una ciudad de vacaciones en actitud cariñosa, así que ya no podrán esconder más la historia de amor.

Christian ha vuelto a la televisión, está más expuesto que nunca y es posible que los reporteros intenten rascar en esta historia. Todo el mundo quiere saber qué piensa sobre el nuevo romance de su exmujer, pues estuvieron más de una década juntos. El antiguo líder de Pasapalabra es bastante discreto, así que lo más probable es que no responda a ninguna pregunta.

Almudena Cid ha conseguido olvidarlo todo

Almudena tiene fama de ser muy generosa, por eso, no ha montado ningún escándalo después de romper con Christian Gálvez. Podría haber ganado mucho dinero, pero todas las entrevistas que ha dado han sido desde el respeto. Nunca ha sacado nada desconocido y ha atendido a los reporteros en un tono amable, a pesar de que no vivía un buen momento.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La gimnasta seguirá siendo prudente y mantendrá la privacidad de Gerardo, pues él no quiere saber nada de la prensa del corazón. Les han pillado de forma casual, no han sacado ningún beneficio de la portada que han protagonizado. Lo que sí es cierto es que la ex de Gálvez ha conseguido algo: olvidar su fracaso sentimental y volver a creer en el amor.