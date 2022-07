Almudena Cid, pillada con su nueva ilusión después de confesar lo de su embarazo

Almudena Cid tiene una nueva ilusión y gracias a esto ha logrado superar su delicada separación de Christian Gálvez. Ha publicado una imagen en su cuenta de Instagram que deja poco a la imaginación: la gimnasta ha recuperado la sonrisa. Quiere viajar, disfrutar de sus amigos y saborear la bonita etapa profesional que está viviendo.

Almudena Cid se ha dado cuenta de que disfruta del apoyo del público, por eso está tan activa en las redes sociales. Su nueva ilusión, ahora que ha olvidado su complicado divorcio, es pasar tiempo con sus amigos, de hecho se ha marchado de Madrid. Ningún periodista ha podido averiguar con quién viaja, aunque es posible que lo haga con uno de sus compañeros.

Almudena antes de viajar a Málaga ha generado una polémica que no ha dejado indiferente a nadie, aunque no era su intención. Las redes han recordado que hace unos años, cuando todavía seguía con Christian, confesó lo de su embarazo. El presentador hizo público que quería ser padre y ella se sintió presionada porque todos le empezaron a preguntar.

“He tenido una época difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas. Expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera preguntaba que cuándo tendría hijos”. Estas declaraciones han vuelto a primera línea porque el público quiere demostrar que Gálvez sí quería un futuro con la actriz.

Almudena dejó claro que no se sentía cómoda hablando del tema con desconocidos, es muy prudente y nunca ha querido exponerse. Calificó como “pesadilla” el impacto que tuvo la noticia que dio su exmarido sin avisar a nadie, gesto que no le deja en buen lugar. Sin embargo, Cid ha recuperado la ilusión y no le guarda rencor: quiere disfrutar de su nueva vida.

Almudena Cid viaja acompañada

Almudena se ha ganado la confianza del público y todo el mundo sabe que su separación no ha sido como ella quería. Ciertas personas han filtrado demasiados datos y Christian Gálvez no ha ayudado porque ha exhibido su nuevo amor sin miramiento. El presentador parece que está más enamorado que nunca, pero hubo un tiempo en el que todo era diferente.

Cid sabe mejor que nadie que Christian quería tener hijos con ella, de hecho llegó a sentirse muy presionada por el tema. “Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada para serlo”, explicó en Viva la Vida. “Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal”.

La exmujer del presentador no viaja sola, muchas veces lo hace acompañada de uno de sus compañeros de trabajo. Entre ellos solamente hay una bonita amistad, pero es cuestión de tiempo que la gimnasta vuelva a enamorarse. Ha cambiado su aspecto físico y mentalmente está mejor que nunca, no cabe duda de que ha llegado su momento.

Almudena Cid comparte la prueba final

Almudena, según su entorno, está mucho mejor y ya ha asumido que su relación con Christian Gálvez no tiene solución. Ella misma ha publicado una fotografía que demuestra la bonita etapa que está viviendo: no hay nada que le pueda parar. Las redes se han llenado de mensajes de apoyo, todos quieren que sonría con fuerza para callar a sus pocos detractores.

Cid confesó que la noticia que la noticia de su embarazo le hizo daño porque ella no se sentía preparada para ser madre. Supuestamente ese fue uno de los motivos de la ruptura, pues Christian estaba empeñado en tener descendencia. Quizá Patricia Pardo, nueva novia del comunicador, pueda cumplir con este gran sueño.