Almudena Cid, pillada en una actitud delicada después de anunciar lo de su primer hijo

Almudena Cid se ha convertido en el rostro más querido de la crónica social porque hay quien la considera una víctima de Christian Gálvez. El presentador interrumpió su matrimonio para empezar una nueva aventura sentimental al lado de Patricia Pardo, su nueva novia. La familia de la gimnasta está muy dolida porque considera que detrás de todo ha habido una traición imperdonable.

Almudena Cid quiere vivir tranquila y no le guarda rencor a nadie, por eso ha decidido disfrutar de su nueva ilusión. Su intención es pasar tiempo con las personas que le quieren porque sueña con dar lo mejor de ella en el terreno profesional. Lo cierto es que ha salido victoriosa de este reto, a pesar de que le han pillado en una actitud comprometida.

Almudena aparenta ser una mujer fuerte, pero realmente es muy vulnerable y la foto que ha subido con su abuelo a Instagram lo demuestra. Le ha querido recordar para que sus seguidores descubran una parte que siempre intenta disimular: tiene un gran corazón. Prueba de ello es que en ningún momento ha arremetido contra su exmarido ni le ha echado nada en cara públicamente.

Almudena prefiere estar lejos de la crónica social, por eso no ha dado explicaciones sobre su separación de Christian Gálvez. Algunos medios aseguran que el comunicador quería ser padre y que ella no se sentía preparada, pero esta teoría no es cierta. La actriz concedió una pequeña entrevista para hablar de su primer hijo y dejó claro que siempre ha soñado con tener un bebé.

“No descarto la maternidad, es algo he tenido siempre en mente. Me gustaría, sí, siempre que llegue el momento y la persona”, desveló con total sinceridad. Estas declaraciones dejaron al antiguo líder de Pasapalabra en una situación muy delicada.

Almudena Cid tiene claro lo que quiere hacer

Almudena está preparada para dar el paso, solamente necesita enamorarse y encontrar a la persona adecuada. Todos pensaban que experimentaría esta aventura al lado de Christian porque el comunicador es un gran amante de los niños, pero no será así. Gálvez tendrá que conformarse con las hijas de su nueva novia o quizá se atreva a tener un bebé con ella.

Cid ha elegido un camino diferente al de su ex: no dará explicaciones de su vida privada ni aceptará la oferta de ningún periodista. Es cierto que Christian no ha hablado a cambio de dinero, pero sí ha participado en el espectáculo del corazón con ciertos atrevimientos. Siempre que puede le manda un mensaje de amor a Patricia de forma pública, gesto que es muy criticado.

La gimnasta lo ha pasado bastante mal, de hecho el programa Socialité emitió unas imágenes bastante desconcertantes. Cid fue pillada en un bar junto a su amiga Melani Olivares, también actriz, y su comportamiento dejaba poco a la imaginación. Estaba completamente desolada porque no encontraba las respuestas que estaba buscando desde su separación.

Almudena Cid comparte su recuerdo más especial

Almudena ha conseguido que sus seguidores de Instagram la conozcan de verdad, por eso no deja de sorprenderles. De un tiempo a esta parte hace confesiones muy interesantes y recientemente ha confesado quién es su persona más especial. Para muchos esta faceta le compromete y es delicada, pues deja al descubierto su faceta vulnerable.

Cid ha evolucionado y la ruptura con Christian no le ha parado porque es valiente, fuerte y luchadora. El público se ha dado cuenta de que tiene mucha personalidad como para estar en la sombra, por eso es justo lo que ha pasado. Desde que se divorció se ha convertido en una estrella, la prensa le adora y el público aplaude todos sus movimientos.

