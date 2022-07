Almudena Cid cuenta al fin porque no tuvo un bebé con Christian Gálvez

No cabe duda de que Almudena Cid sigue siendo la protagonista de la prensa rosa. Tras su divorcio tan sonado con Christian Gálvez, la exgimnasta le ha costado pasar página porque no se esperaba romper su matrimonio con el presentador.

Lo cierto es que todo empezó a decaer aún más cuando descubrió a través de los medios que su ex había rehecho su vida tan rápido al lado de otra persona. Al poco tiempo de tomar rumbos separados, Christian empezaba una relación con Patricia Pardo.

Una relación que se inició en medio de toda la polémica. Sobre todo, la que ha tenido que soportar la presión mediática es Almudena Cid, quien no ha parado de recibir comentarios en redes sociales.

Además, todavía se desconocen las causas de la separación. Por lo que genera bastante interés descubrir el verdadero motivo de la ruptura. Pero ahora, gracias a una entrevista que hizo la exgimnasta en 2018, se podría conocer la causa definitiva de su ruptura con Christian Gálvez.

La maternidad, el motivo de la separación entre Almudena Cid y Christian Gálvez

Desde que Almudena Cid se separó de Christian Gálvez, los rumores y teorías en torno a ellos dos no han parado de surgir. Empezando por la hipótesis de que se les había acabado el amor hasta una posible infidelidad del presentador con Patricia Pardo.

Lo cierto es que a todo el mundo le sorprendía que una de las parejas más consolidadas de nuestro país decidiera poner punto y final a su relación de 15 años. Una larga temporada en la que ambos compartieron muchos momentos juntos.

Sin embargo, el amor no lo es todo y hay ciertos aspectos que quizás tanto el uno como el otro no pasaba por alto. En este caso, Christian Gálvez podría haberse cansado de la exgimnasta por no poderle cumplir su mayor deseo: ser padre.

Así es, en 2018, en el programa Viva la Vida, Almudena Cid se sinceraba como nunca sobre la maternidad. Sin duda, unas palabras que apuntan a que este podría ser el motivo de su separación, que se produjo tres años más tarde a la entrevista que le hizo Toñi Moreno.

La exgimnasta, coincidiendo que se encontraba en Telecinco, no dudó en acudir al plató de este espacio para repasar su historia de amor con Christian Gálvez. Tras ser testigo de un vídeo que le proyectaban en pantalla de ellos dos con el paso de los años, la actriz se rompía en directo frente a todos los espectadores.

"He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas", empezaba diciendo. "Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera preguntaba que cuándo tendría hijos", confesaba.

Y es que la escritora afirmaba que el hecho de llegar a ser madre no estaba en sus planes. La ex del presentador tenía muchas dudas al respecto y le causaba inseguridad no tener hijos. "Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo".

Para ella, esa época fue muy dura porque este asunto llegó a ser un verdadero problema en su vida personal. "Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal", zanjaba entre lágrimas.

Almudena Cid se replantea ser madre algún día

Sin duda, todo indica a que esta podría ser la verdadera razón de que el matrimonio se separase. Y, pese a que Almudena Cid afirmó que Christian Gálvez la apoyaba en su decisión, todo apunta a que el deseo de este de tener un hijo acabó por romper definitivamente la relación.

No solo dicha entrevista demuestra que este fue el motivo principal, sino que la propia actriz para El País lo dejó entrever. "Sentí que estaba haciendo un esfuerzo para el que no creí estar preparada. Pero me he dado cuenta de que sí podía", explicaba la exgimnasta dejando en el aire la posible razón de su divorcio.

Incluso en la Feria del Libro de Madrid también le preguntaron acerca de la maternidad y sorprendía a todos con sus declaraciones. "Es algo que he tenido siempre en mente. Me gustaría, sí, si llegase el momento, y la persona, claro...".

Por lo que Almudena Cid no cerraría en banda convertirse en madre cuando llegue el momento oportuno, si al final decide tener hijos. Por otro lado, si la relación va viento en popa como hasta ahora, veremos si Christian Gálvez y Patricia Pardo deciden dar ese paso.