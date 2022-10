Almudena Cid se harta y cuenta por qué se separó de Christian Gálvez

Almudena Cid intenta dejar atrás el mazazo que supuso para la exgimnasta ver cómo su vida cambiaba de buenas a primeras. El mundo se le vino encima cuando sufrió una ruptura matrimonial después de 11 años de casada y 15 de relación con Christian Gálvez.

Almudena sufrió de lo lindo porque esta exdeportista olímpica pensaba que su vida era idílica y que el hombre de su vida se iba a quedar con ella para siempre.

Pero nada más lejos de la realidad. El presentador de Alta tensión decidió dar un giro a su existencia y tras enamorarse de su compañera Patricia Pardo, lo dejó todo por ella. Con todo, le causó un gran daño emocional a la que fue su mujer durante tanto tiempo.

Almudena Cid se cansa y desvela el motivo real de la separación

Almudena Cid tuvo que lidiar con la peor cara a nivel sentimental. Y lo cierto es que su divorcio con Christian Gálvez, anunciado a finales de 2021, fue bastante polémico en su día.

El caso es que ambos separaron sus caminos por decisión de Christian Gálvez y el citado divorcio no fue tan amistoso como podría esperarse.

Así las cosas, la joven tenía la mosca tras la oreja de que Christian Gálvez había empezado una relación con Patricia Pardo. Pensaba que ambos estaban liados cuando el presentador todavía estaba casado con ella. Aunque nunca pudo comprobar si finalmente este le puso los cuernos o no se llegó a tal extremo.

Por ahora, no se han desgranado las causas reales de esta sorpresiva separación. Aunque, en los últimos días, ha salido a la luz una entrevista que hizo hace cuatro años Almudena. Una charla en la que se descubre un detalle que pueden hacer encajar las piezas del todo.

Una polémica separación que tuvo que ver con la maternidad

Y es que el asunto de la maternidad pudo ser el principio del fin para que esta pareja dejase de quererse. El caso es que ahora hacemos memoria y exponemos que el comunicador tenía una ilusión tremenda por ser padre.

Parece que su ex le dio largas y esperar tantos años a que Almudena tomase la decisión de darle ese hijo tan esperado, pudo hacer pensar al presentador. Este puso tierra de por medio de forma radical para desgracia de su mujer, por aquel entonces.

Allá por 2018, la joven era invitada en Viva la vida y hablaba sin complejos sobre el tema de la maternidad. Y ahora estas palabras han cogido relevancia de una forma notable.

Almudena Cid le contaba a Toñi Moreno que había pasado una época bastante complicada con el asunto de la maternidad.

"Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas"

"He tenido una época muy difícil con este tema porque Chris lo comparte todo en su programa. Y muchas veces se le olvida que lo ven millones de personas", empezaba diciendo. "Él expresó el deseo de ser padre, luego íbamos al supermercado y la cajera preguntaba que cuándo tendría hijos", expuso.

Lo cierto es que, en esa época, la exdeportista no tenía pensado convertirse en madre. La gimnasta dudaba sobre ello y esto le provocaba inseguridad. "Sentía que la sociedad me empujaba a ser madre y yo aún no sabía si estaba preparada o no para serlo", desvelaba por aquel entonces.

Fue una etapa dura y este tema que le creó en su día un verdadero problema, sale a la luz un año después de su separación. "Sentía tanta presión que hasta llegué a tener pesadillas, lo pasé realmente mal", confesaba intranquila la invitada de Viva la vida.