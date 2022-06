Almudena Cid habla de su embarazo sorpresa y manda un mensaje a su exmarido

Almudena Cid se ha convertido en la protagonista del fin de semana por unas declaraciones que ha emitido el programa Socialité. La deportista ha superado el mal momento que vivió después de separarse de Christian Gálvez y asegura que está mejor que nunca. Los espectadores de Telecinco piensan que le ha enviado un mensaje inesperado para anunciarle que ya es una mujer libre.

Almudena Cid ha hablado de su futuro embarazo, una noticia que está más cerca de lo que parece. “Reconoce que quiere ser madre, pero antes tiene que encontrar a la persona”, explica una colaboradora del programa de María Patiño. La expareja del presentador está muy ilusionada con su nueva etapa, a pesar de que recuperarse ha sido complicado.

| Trendings

Almudena era consciente de que su relación con Christian no atravesaba un buen momento, pero jamás pensó que se acabaría de repente. Algunos medios aseguran que el antiguo matrimonio empezó a tener problemas porque Cid quería traer un bebé al mundo. Según han contado en Socialité, estos planes siguen encima de la mesa y más pronto que tarde conoceremos la gran noticia.

Almudena ha hablado de su embarazo sorpresa, algo que ha dejado sin aliento a sus seguidores. Lo último que se sabía de ella es que estaba realmente mal, pero ciertos planes le han devuelto la ilusión. “Es algo que he tenido siempre en mente, me gustaría si llegase el momento y la persona”, ha comentado respecto a su posible maternidad.

Cid ha tranquilizado a sus fans asegurando que “está ordenándose todo muy bien”, mérito que ha sido recibido con una gran alegría. Nuria Marín, sustituta de María Patiño, ha sido la encargada de dar paso a la noticia y ha aplaudido el carácter de la deportista. Ha bromeado con el reportero que le ha entrevistado y ha respondido a todas las preguntas completamente gratis.

Almudena Cid cuenta la verdad: “No le cierro la puerta”

Almudena se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la prensa del corazón y su comportamiento está siendo excelente. Desde que anunciaron, también en Socialité, que Christian Gálvez estaba con Patricia Pardo su vida ha sido un tormento. Los paparazzis le han perseguido porque había rumores que debían ser confirmados, como su delicado estado de ánimo.

| Instagram

Cid podría haberle enviado un mensaje a su exmarido, con quien ha tenido ligeras diferencias después de formalizar la separación. “Yo soy una tía normal y espontánea, no quiero que nadie me coarte como soy”, le ha advertido a un reportero. Christian no ha hablado de ella, pero sí ha declarado su amor por Patricia Pardo en repetidas ocasiones, gesto que ha alimentado la guerra.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

La actriz no le guarda rencor a nadie, ya ha pasado página e incluso no descarta volver a enamorarse. “No le cierro la puerta al amor, pero ahora estoy en mí”, explica después de hablar de su futura maternidad. Quizá se quede embarazada del siguiente hombre que aparezca en su vida, el público recibiría con alegría al nuevo bebé.

Almudena Cid ya ha olvidado a Christian Gálvez

Almudena es consciente del apoyo que ha recibido, por eso ha sido amable con el reportero que le ha entrevistado en las calles madrileñas. “Estoy mucho mejor, que en esos momentos no sabía ni donde estaba, pero ahora estoy muy bien, volviendo a valorarme”. Ha aprendido que lo más importante de su vida es su bienestar y ya no sufre por su exmarido.

El programa Socialité le ha dedicado unas bonitas palabras a Cid, quien siempre se ha portado muy bien con los periodistas. Nunca ha hablado de su separación, aunque es un secreto a voces que no ha sido tan sencilla como hubiera querido. Su madre, antigua suegra de Christian, ha usado las redes sociales para aclarar ciertos rumores.